Как минимум часть 120 миллионов гривен залога за вице-премьер-министра и министра национального единства Алексея Чернышова внесли люди, связанные с украинским бизнесменом Максимом Криппой. 44 млн грн внесла директор по маркетингу группы компаний DIM Дарья Бедя.

Об этом сообщают "Схемы".

Как выяснилось, партнером в группе еще в феврале стал сам Криппа.

СМИ писали, что он может выступать "ширмой", через которую инвестируют средства влиятельные представители украинской власти. Сам же Криппа всё это отрицает и называет "информационной атакой".

При этом основатель DIM Александр Насиковский заявил, что Бедя как раз на этой неделе приняла решение покинуть компанию, о внесении залога он не знает, а с Чернышовым не знаком.

Напомним, что Криппа за миллиарды покупает в Украине гостиницы, бизнес-центры и СМИ. Подробнее о нем мы писали в отдельном материале.

Также еще 66 млн грн за Чернышова внесло ООО "Форавто тор" из Днепра, которая специализируется на оптовой торговле автозапчастями. Однако директор и владелец компании Эдуард Мартиненко заявил журналистам, что "впервые слышит" о внесении залога за вице-премьера его компанией.

В то же время еще 10 млн внесла жена вице-премьера - Светлана.

Ранее мы писали, что за Чернышова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, внесли залог в размере 120 млн грн.

Напомним, на прошлой неделе, 27 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения министру в виде залога в размере более 120 миллионов гривен без взятия под стражу. Точная сумма залога составила 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен.

Суд также наложил на вице-премьера несколько обязанностей, в частности он должен прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.