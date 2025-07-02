За вице-премьер-министра и министра национального единства Алексея Чернышова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, внесли залог в размере 120 миллионов гривен.

Об этом сообщают журналист Олег Новиков и представители Высшего антикоррупционного суда в комментариях украинским СМИ.

Залог был внесен в полном объеме. Кто именно дал деньги, не уточняется.

Напомним, на прошлой неделе, 27 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения министру в виде залога в размере более 120 миллионов гривен без взятия под стражу. Точная сумма залога составила 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен. Суд также наложил на вице-премьера несколько обязанностей, в частности он должен прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

По версии следствия, Чернышов еще в должности главы Минрегиона поспособствовал, чтобы столичный застройщик получил земельный участок в Киеве под строительство жилого комплекса. За это министр получил от застройщика скидку на квартиры в уже построенных домах на общую сумму более 14,5 миллиона гривен.