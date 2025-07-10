Выясняются подробности скандала с отказами в предоставлении убежища украинским беженцам в Великобритании, о чем ранее писала газета The Guardian.

Речь идет, напомним, об официальном статусе беженца или гуманитарной защите, которые в будущем ведут к получению ПМЖ в Британии, в отличие от нынешних временных виз.

Визы украинским беженцам сначала выдали на три года, а затем продлили еще на полтора, а после окончания войны украинцев попросят вернуться домой, если они только не перейдут на другую визу, например, рабочую, что проблематично. И если с продлением временных виз проблем нет, то в статусе беженца в основном отказывают на том основании, что, украинцы могут вернуться в безопасные регионы своей страны.

«Массовые отказы пошли в этом году, когда МВД Британии (Home Office) привлек к обработке заявок искусственный интеллект, который рассматривает их под копирку по одной схеме. Люди, которые подаются на статус беженца, уже живут в Британии по временной визе, и система просто их отсеивает - мол, они сейчас и так в безопасности. Кроме того, на статус беженца желательно подаваться сразу же после прибытия, еще на границе. И во время рассмотрения (а оно может затянуться на год) заявитель не имеет права работать - его селят в отель и платят 200 фунтов в месяц (11 тыс. грн), а это копейки для Британии. Британские власти понимают, что украинцы ищут пути остаться в стране, хотя уже и так находятся тут по «украинским визам». При этом есть еще один нюанс - в январе этого года в МВД обновили свои рекомендации, и теперь такие регионы, как Киев и Западная Украина считаются «в целом безопасными», что означает, что большинство украинцев могут вернуться туда, а не получать убежище в Британии. Прошения о гуманитарной защите британские власти рассматривают более узко - требуя доказательств серьезной индивидуальной угрозы - и считает временные украинские визы достаточной защитой. Часто заявления о предоставлении убежища отклоняются еще до их обработки. Это все идет в ключе ужесточения иммиграционной политики в Британии», - рассказал «Стране» иммиграционный адвокат из Британии Эвелина Пакалкайте.

По статистике, говорит она, за последние два года только 47 украинцев получили статус беженца, а 724 получили гуманитарную защиту. Еще сотням было отказано в убежище на том основании, что они могли бы переехать в безопасные регионы Украины.

Причем отказывают даже выходцам из опасных регионов. Для подачи заявок многие обращаются к адвокатам, которые берут за свои услуги немалые деньги, а в результате получают отказы.

«Я понимаю, что когда временная виза закончится, остаться будет нереально. Я работаю кассиром в магазине (в Украине была юристом), и эта работа явно не в списке приоритетных профессий, да и зарплата не дотягивает до нужного порога для получения рабочей визы. Но в Украину даже после окончания войны возвращаться не планирую - там еще долго будет разруха. К тому же, мои дети тут получают образования, я, в основном, переживаю за их будущее - в Украине у них его нет. Поэтому подалась на статус гуманитарной защиты, наняла адвоката за 5 тысяч фунтов (285 тыс. грн). Я собрала кучу справок, что во время боевых действий у меня был разрушен дом, что мне опасно жить под оккупацией, потому что у меня родственники служат в ВСУ. Но в мае мне пришел отказ - сказали, что есть безопасная часть Украины, куда можно вернуться, а если нет средств к существованию, обращаться в ООН. Хотела подать на апелляцию, но за нее требуют еще 3 тыс. фунтов, при этом шансы на успех малы. Поэтому решила не подавать и уже ждать, что дальше будет. А в целом мы здесь никто и звать нас никак, и чувство, что украинцев хотят поскорее сбагрить назад в Украину. Многие британцы с издевкой спрашивают у меня, мол, а что, война уже закончилась и вы можете наконец-то вернуться домой?», - призналась «Стране» живущая в Шотландии уроженка Мариуполя Светлана Л.

В экспертной среде разделились мнения о перспективах украинских беженцев Британии. Одни считают, что массовые отказы в предоставлении статуса беженца - это тревожный звоночек для тех, кто живет по временным висам и надеется, что в будущем им дадут постоянный статус и даже гражданство (это около 200 тысяч украинцев). И что это доказывает тот факт, что как только в Украине станет безопасно, украинцев «попросят на выход». Уже не говоря о том, что прожитые в Британии по временной визе годы на засчитываются в срок для получения постоянного вида не жительства (кстати, с пяти лет его сейчас хотят увеличить до десяти).

Есть и другое мнение - что правила могут измениться, и украинцев оставят.

"И то, что эту проблему начали освещать в британской прессе, это хороший знак для украинцев. Так уже было со "скандалом Уиндраша", когда в 2018 году тоже местные СМИ подняли тему незаконной депортации мигрантов, которые десятилетиями жили в Британии и семьи которых прибыли на Empire Windrush - корабле, который доставил одну из первых групп мигрантов из Карибского региона в Великобританию в 1948 году. В итоге им выплатили компенсации и оставили в стране. Впрочем, и сильно радоваться преждевременно не надо - это были другие кейсы людей, которые приехали из британских колоний. В целом все зависит от того, как будет развиваться ситуация в Украине и как договорятся правительства обеих стран. Право на ПМЖ для украинцев потребует законодательных изменений, а это дело не быстрое", - говорит нам источник в дипломатических кругах Украины.