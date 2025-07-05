Работающих украинских беженцев в Нидерландах с октября обяжут платить больше за проживание в государственных приютах.

Об этом сообщила министр по делам беженцев и миграции страны Мона Кейзер, передает NOS.

Сейчас украинцы со статусом временной защитой в Нидерландах и имеющие работу (а таких 59%) или другой доход платят 105 евро в месяц за приюты.

Однако с октября сумма увеличится до 244,22 евро, поскольку власти намерены нивелировать различия между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.

"Увеличение личного взноса будет использовано для покрытия расходов приютов на газ, воду и электроэнергию", – рассказала Кейзер.

Кроме того, взрослые украинцы в местах временного размещения, где их обеспечивают питанием, также будут платить взнос в 252,18 евро в месяц. То есть максимальная плата для семьи из двух взрослых составит 992,80 евро в месяц.

Напомним, по всей Европе идет ужесточение политики в отношении мигрантов. Лидеры разных политических направлений, от правых до левых, выступают за более решительные меры.

Ранее мы также писали, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф подал в отставку после отказа принять жесткие меры против мигрантов.