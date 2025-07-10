В Германии планируют снизить выплаты украинским беженцам, которые приезжают последние месяцы. С 563 евро, как безработным немцам, до 441 евро, что является прожиточным минимумом в ФРГ для просителей убежища со всего мира

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Уменьшенную выплату будут получать украинцы, прибывшие в ФРГ после 1 апреля 2025 года.

Несмотря на то, что законодательные изменения еще только планируется принять, ранее о них объявили партии новосозданной правительственной коалиции - ХДС/ХСС и СДПГ. Это потребует решений властей всех уровней - от федерального до местного.

Прогнозируется, что подобный переход займет не один месяц. То есть прибывшие после 1 апреля еще смогут успеть получить несколько выплат по-старому.

В то же время юристы уверены, что возвращать переплату не придется.

Недавно мы писали о том, что с октября работающих украинских беженцев в Нидерландах обяжут платить больше за проживание в государственных приютах.

Напомним, по всей Европе идет ужесточение политики в отношении мигрантов. Лидеры разных политических направлений, от правых до левых, выступают за более решительные меры.