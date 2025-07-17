В Польше с 1 ноября центры коллективного размещения (OZZ) будут принимать только украинских беженцев из защищенных групп: пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

Соответствующий закон был принят Сеймом во вторник, 15 июля, передает "Польское радио".

Сейчас первые 120 дней после прибытия в Польшу каждый беженец может рассчитывать на бесплатное пребывание в центре. Более половины обитателей центров доплачивает за проживание и питание. С осени в OZZ начнут селить только людей из перечисленных категорий.

Примерно для 6000 беженцев, которые не входят в защищенные группы, разработана программа "Вместе к независимости". Тем, кто не подпадет под программу, за счет средств ЕС будут субсидировать аренду квартир и курсы польского языка.

По словам представителя польского правительства Адама Шлапки, помощь украинцам корректируется с учетом их актуальных потребностей.

На текущий момент в Польше живут 984 тысячи беженцев из Украины. После начала полномасштабного вторжения их было 1,3 миллиона.

Ранее мы писали о том, что за время войны Польша заработала на украинских беженцах в восемь раз больше, чем предоставила помощи.

Мы также сообщали, что Польша постарается задержать у себя беженцев из Украины, которым трудно найти замену.