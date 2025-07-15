Более 60% украинцев, которые сейчас находятся за границей, после завершения войны, скорее всего, не вернутся в Украину.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Руслан Горбенко в эфире телемарафона.

По его словам, государство просто не занимается своими гражданами.

Ранее стало известно, что в течение двух лет для украинских беженцев откроют центры поддержки за границей.

Война в Украине продолжается 1238-й день. Последние новости с ключевыми событиями 15 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Луганской области войска РФ захватили посёлок Белогоровку – последний населённый пункт региона, находившийся под контролем Украины. На Харьковщине неприятель продвинулся к северу от Купянска и заняли село Красное Первое. Кроме того, отмечено перемещение противника в направлении Боровой – в районе Новомихайловки.

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