Польша ввела пограничный контроль на границе с Германией, которая является самым популярным маршрутом украинских беженцев.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Выборочные проверки начались в полночь 7 июля на 52 пунктах пропуска и продлятся как минимум до 5 августа. Аналогичные меры будут приняты и на границе с Литвой.

У тех, кто пересекает границу, проверяют паспорта и удостоверения личности. Особое внимание польские пограничники уделяют автобусам, микроавтобусам и автомобилям с большим количеством пассажиров, а также машинам с тонированными стеклами.

Позже Deutsche Welle опубликовала видео первого дня погранконтроля, который власти Польши ввели на границе с Германией в качестве зеркальной меры.

Мэр польского Слубице опасается, что проверки существенно усложнят жизнь в городе. Также нововведения существенно осложнят жизнь беженцев из Украины, которые чаще всего пересекают именно польско-германскую границу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что эти меры призваны помочь "ограничить неконтролируемый поток" нелегальных мигрантов. Это решение Варшава приняла в ответ на действия Берлина: в начале мая глава МИД ФРГ Александер Добриндт распорядился усилить пограничный контроль и отказывать просителям убежища на польской границе.

Немецкий бизнес опасается, что работающие в ФРГ жители Польши столкнутся с трудностями, что чревато оттоком кадров в приграничных регионах. А в профсоюзе немецких полицейских предупредили об опасности "своеобразной игры в пинг-понг", когда ищущих убежища людей на немецкой границе начнут отправлять в Польшу, где их тоже не будут принимать, а отправят обратно в Германию.

Ранее вместе с Польшей еще и Швейцария раскритиковала усиление контроля на границах Германии.