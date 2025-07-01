Президент США Дональд Трамп прибыл во Флориду на торжественное открытие центра содержания мигрантов "Аллигатор Алькатрас" в болотах Эверглейдс.

Объект, расположенный на заброшенной взлетной полосе, рассчитан на 3-5 тысяч человек и окружен аллигаторами и питонами, что, по словам генпрокурора Джеймса Утмайера, позволяет снизить расходы на охрану.

Строительство, инициированное губернатором Роном ДеСантисом, было завершено в течение двух месяцев с годовым бюджетом в 450 миллионов долларов.

Трамп охарактеризовал "Аллигатор Алькатрас" как ключевой элемент политики массовой депортации.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп будет высылать из страны целые семьи незаконных мигрантов, включая родителей, чьи дети были рождены на американской территории.

Также в штабе Трампа говорили, что первые шаги республиканца после возвращения в Белый дом будут касаться нелегальной миграции и добычи нефти.

Кроме того, Трамп намеревался штрафовать мигрантов на 998 долларов за каждый проведенный в стране день после решения суда о принудительной депортации.