В Германии продолжает расти число трудоустроенных украинских беженцев со статусом защиты. Более 272 тысяч человек работают и делают страховые отчисления.

Такие данные приводит Федеральное агентство по труду, передает Deutsche Welle.

По данным агентства, сейчас более 272 тысяч человек из Украины работают и делают отчисления в систему социального страхования - это примерно на 80 тысяч больше, чем год назад. Если учитывать также тех, кто официально работает, но зарабатывает менее 556 евро в месяц и не делает отчислений, общее число трудоустроенных украинцев превышает 332 тысячи.

На март правом на получение гражданского пособия (Bürgergeld) обладали 701 тысяча украинцев, из них 502 тысячи - трудоспособные в возрасте от 15 до 66 лет. По сравнению с прошлым годом их число снизилось на 4300 человек.

Среди получателей пособий 58% ищут работу на позициях, не требующих квалификации, и еще 36% - на квалифицированных должностях. Кроме того, в мае около 24 тысяч украинцев посещали курсы немецкого языка, организованные через центры занятости.

Напомним, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал снизить пособие для украинцев.

Ранее мы писали, что в Германии планируют снизить выплаты новоприбывшим беженцам из Украины.