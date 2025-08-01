Национальный банк Украины сдвинул на год свой прогноз о том, когда украинцы начнут возвращаться из-за границы.

В апрельском прогнозе НБУ закладывал, что в следующем году в страну вернутся 200 тысяч человек, а в 2027 - еще 500 тысяч. Теперь ожидается, что только в 2027 году вернутся 100 тысяч человек.

В этом и следующем годах ожидается чистый отток за границу по 200 тысяч человек.

Отмечается, что негативные миграционные тенденции тормозят рост ВВП, а скорость обратной миграции будет зависеть от рисков безопасности.

Также в инфляционном отчете Нацбанка говорится, что цены на продукты в Украине уже выше, чем в Румынии, Словакии и Турции.

Свинина и молочные продукты в Украине дороже, чем в Польше. Сливочное масло - на 25%.

Зато значительно дешевле хлеб, крупы, фрукты, овощи и пресноводная рыба.

Цены на продукты в Украине дорожают почти вдвое быстрее чем в ЕС - на 79% против 46% с 2016 года.

Также в следующем году могут вырасти тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячее водоснабжение, прогнозирует Нацбанк.

В своем инфляционном отчете НБУ предполагает, что до конца текущего года действующие тарифы не будут пересматриваться.

"Однако, учитывая сложную ситуацию в энергетике, предполагается, что в 2026 году начнется

постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", - говорится в отчете.

Параметры пересмотра тарифов пока являются сферой неопределенности "и, соответственно, риском для прогноза инфляции".

Также в последующие годы ожидается дальнейшее увеличение акцизов.

Напомним, до начала 2027 года ЕС продлил защиту украинских беженцев, однако уже обсуждает программу их частичного возвращения.

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