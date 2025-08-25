В Раду, как мы уже писали, внесли законопроект о разрешении выезда за границу мужчинам до 24 лет. Среди авторов - глава правоохранительного комитета Завитневич и многие другие "слуги народа". То есть это инициатива представителей "партии власти", что, естественно, повышает вероятность принятия документа.

Эта инициатива последовала после поручения Зеленского Кабмину проработать вопрос об отмене запрета на выезд парням младше 22 лет. Правительство первоначально заявило, что подготовит постановление уже к концу прошлой недели. Но затем Свириденко сказала, что вопрос ещё обсуждается.

И тут инициативу решили проявить депутаты от президентской партии и внесли свой законопроект.

В то же время изначально проекты по снятию ограничений на выезд из страны парней выглядели очень неожиданно на фоне общей линии по ужесточению мобилизационных мероприятий и постоянных заявлений о нехватке людей на фронте.

Потому, насколько вообще власть реально собирается делать столь масштабные послабления с открытием границ, вопрос открытый.

На этот счет есть две версии.

Первая - с учетом того что законопроект внесли нардепы от "Слуги народа", это инициатива, согласованная с Банковой, где хотят несколько снизить социальное напряжение в обществе, которое в том числе порождается и ограничениями на выезд молодых парней после 18 лет. Правда, пойти на такой шаг (с учетом того что наверняка многие молодые люди до 24 лет покинут Украину, если закон даст такую возможность) власти могут только, если уверены в скором завершении войны.

Вторая - это самодеятельность депутатов, которые пытаются пиариться на злободневной теме (или, как считает Безуглая, хотят вывезти своих детей), восприняв заявление Зеленского о возможности выезда для парней младше 22-х лет как сигнал, что есть зеленый свет на подобные инициативы. Но это восприятие может оказаться ошибочным.

Та же Свириденко, поясняя, почему до сих пор правительство не приняло постановление о возможности выезда за границу для молодых парней, сказала, что нужно вопрос тщательно проработать. В том числе и с военными.

Это является косвенным свидетельством того, что командование ВСУ может быть против такого шага, так как опасается массового отъезда молодежи из страны, что значительно снизит мобилизационный потенциал (особенно если война затянется и власти будут вынуждены снизить возраст мобилизации). Ситуация напоминает историю со сроками демобилизации. С конца 2023 года власти активно продвигали тему, что в новом законе о мобилизации будет указан предельный срок службы во время войны, по истечению которого военные смогут демобилизоваться.

И этот срок (36 месяцев) действительно внесли в законопроект. Но перед вторым чтением его оттуда убрали по настоянию военных.

Какая версия верна, скорее всего, узнаем в самом ближайшем будущем. Учитывая резонанс темы, правительство и военные, вероятно, дадут понять - готовы ли они отменять запрет на выезд молодым парням или же заявят о "преждевременности" такого шага. И его отложат в долгий ящик.