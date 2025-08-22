Федор Вениславский. Фото: 24 канал

Уезжать из Украины не смогут все мужчины, родившиеся раньше 2003 года.

Об этом изданию "РБК-Украина" заявил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, комментируя законопроект №13685, позволяющий мужчинам в возрасте 18-22 свободно покидать Украину.

По его словам, уточнение относительно запрета покидать Украину людям в 23 года не окончательное и будет зависеть от того, изменится ли текст ко второму чтению и какова будет позиция военных.

"Мы понимаем, что может быть мобилизованный человек в 25 лет. Значит те, кому в этом году исполняется 23, а в следующем - 24, им можно ограничить свободу передвижения. А остальным нельзя. Пока человеку не исполняется 23 года, он может свободно передвигаться", - сказал нардеп.

Напомним, десять дней назад стало известно, что Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и военным разрешить украинским мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать за границу. При этом Зеленский допустил, что правительство откажется поддержать такую инициативу.

Мы подробно разбирали, зачем президент инициирует послабление режима пересечения украинской границы.

