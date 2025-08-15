В Украине хотят разрешить выезд за границу парням младше 22 лет и не только студентам. Условия будут аналогичные, как и для лиц до 18 лет. То есть просто поднятие возрастной планки выезда.

Об этом заявляет источник Forbes в Офисе президента.

Решение может быть подготовлено уже на следующей неделе, до 21 августа.

"Есть надежда, что люди будут оставаться здесь, в частности, учитывая переговорный процесс и надежду на справедливый мир", - говорят в ОП.

Сообщается, что это реакция властей на массовый вывоз детей до 18 лет из Украины. Таким образом хотят увеличить количество студентов в украинских вузах на 25% уже в следующем году.

Напомним, президент Владимир Зеленский озвучил такую инициативу, не озвучив подробности. Нардеп Евтушок предположил, что выезд разрешат только тем, кто учится в зарубежных ВУЗах.

Война в Украине идет 1269-й день. Сегодня вечером, 15 августа, состоится встреча Трампа и Путина на Аляске. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями в обновляемом онлайне.

