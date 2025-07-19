В парламенте Украины рассматривается идея разрешить выезд за границу мужчинам от 18 до 24 лет (то есть - до возраста мобилизации).

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время общения с журналистами.

По его словам, конкретный механизм либерализации для этой категории военнообязанных будет предложен членами профильного комитета.

"Эта тема проговаривается на уровне специального комитета... И я знаю, что такие идеи есть. И действительно, люди с 18 до 25 лет - это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможности реализовывать часть своих прав, и поэтому мы должны найти механизм для того, чтобы дать возможность реализовать им свои права. Какой механизм будет найден - я буду ждать ответа от комитета. Отдельные члены комитета работают над этими инициативами", - рассказал спикер.

При этом Стефанчук отметил, что самым главным заданием нового правительства является как можно скорее завершить полномасштабную войну в Украине.

Ранее спикер Рады заявлял, что в парламенте готовятся изменить закон о выборах и сделать акцент на голосовании украинцев за границей, а также учесть военные угрозы в день выборов, включая обстрелы.

Война в Украине идет 1242-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2025 года в обновляемом онлайне.