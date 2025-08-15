В пятницу, 15 августа, в Украине идет 1269-й день войны с Россией. В 22:00 по Киеву начинается встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10:04 Глава МИД РФ Лавров прибыл на переговоры с США на Аляске в кофте с надписью СССР.

09:54 Белгород второй день подряд атакуют дроны.

В городе слышно стрельба, сообщают местные паблики.

09:45 Российские войска полностью захватили "карман" в районе Богатыря и Алексеевки в Донецкой области, судя по последней карте Deep State.

ВСУ удерживали его около двух месяцев (см. динамическую карту).

Таким образом россияне вышли на границу Днепропетровской области почти по всей ее протяженности к югу от Покровска.

09:40 Утром россияне ударили по автозаправочной станции на окраине Сумской громады, сообщает ОВА. Произошел пожар.

Повреждены помещения и легковой автомобиль. Водитель получил ожоги, ему оказывают медицинскую помощь.

09:27 США и РФ согласуют сегодня "какие-то условия", потому что "Трампу отказать нельзя", а Россия "не в положении отказываться" из-за санкционного давления, заявил Reuters источник, близкий к Кремлю.

Издание полагает, что одним из компромиссов может стать поэтапное перемирие в небе. Также Путин "сделал предложение о возможной ядерной сделке, которая может помочь обоим сохранить лицо" - новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, которое заменит последнее действующее соглашение, срок действия которого истекает в феврале следующего года.

09:17 Армия РФ продвинулась у границы Днепропетровской области на двух участках, сообщает Deep State.

А именно - в Донецкой области у Зеленого Кута и в Запорожской области на стыке с Донецкой.

Площадь прорыва севернее Покровска не изменилась.

09:03 Украинские беспилотники атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области, пишут российские и украинские паблики.

На кадрах с места видно пламя и дым, слышна сирена, на одном из видео женщина говорит, что нечем дышать. В местных чатах сообщают о направлении к заводу нескольких пожарных бригад.

Губернатор Вячеслав Федорищев заявил о массовой атаке БПЛА на регион этим утром. По его словам, сбито 13 дронов. Минобороны РФ сообщило о семи сбитых беспилотниках в регионе.

Украина уже атаковала Сызранский НПЗ в марте.

08:45 Глава МИД РФ Лавров призвал "не загадывать наперед" итоги саммита на Аляске и заявил, что россияне будут излагать США свою позицию.

"Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргумент, у нас есть позиция: понятная, четкая. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа, президент об этом сказал, и Уиткофф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы сегодня – завтра, продолжим этот очень полезный разговор", – сказал глава МИД РФ.

08:40 Сегодня ночью две ракеты "Искандер" нанесли удары по Харьковской и Черниговской областям.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Власти обеих областей никак этих ударов не комментировали.

08:29 В Курске беспилотник ночью попал в жилой дом.

Губернатор Хинштейн заявил, что в результате удара погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.

08:14 Противники Трампа на Аляске устроили вчера проукраинский митинг в Анкоридже, где сегодня пройдет встреча президентов США и РФ.

На митинг вышли в основном живущие на Аляске американцы, которые выступают не только за Украину, но и против политики Трампа целом.

Некоторые митингующие назвали американского президента "оранжевой куклой Путина".

Акция была организована "коалицией прогрессивных групп", которые также планируют серию акций протеста в пятницу. Между тем, как пишет "Анкоридж ньюс", Республиканская партия Аляски сегодня планирует провести митинг в поддержку Трампа - причем на том же месте.

08:12 Подразделения Сил специальных операций ВСУ 14 августа атаковали морской порт "Оля" в Астраханской области России, сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что порт используется РФ как важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана.

"По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загружено комплектующими в БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

08:00 Спецпредставитель Путина Дмитриев уже прибыл на Аляску и публикует фото оттуда.

Напомним, от США будет, среди прочих, его визави Стив Уиткофф.

07:40 Встреча президента США Трампа и Путина на Аляске начнётся в 11:00 по местному времени, сообщает Белый дом.

Это в 22:00 по Киеву.