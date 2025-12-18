Получив сильнейший удар после коррупционного скандала и отставки Ермака Зеленский пытается сейчас восстановить свои политические позиции как внутри страны, так и вовне.

Как говорят источники, вхожие на Банковую, его стратегия сейчас включает в себя следующие элементы.

Первый - попытка удержать от распада выстроенную ранее систему управления вертикалью власти и контроля над схемами и бюджетными потоками. С этой целью де-факто возвращено влияние Ермака на процессы (поэтому Зеленский затягивает назначение нового главы ОП, чтоб оставить все как и было), а контроль над схемами и потоками от сбежавшего из Украины Миндича передан другому ближайшему соратнику президента Шефиру.

Второе - использовать тяжелые переговоры с американцами по мирному плану и отказ идти на уступки по ряду вопросов (вывод войск из Донбасса и т.д.) как для поднятия собственного рейтинга среди населения, так и для восстановления безоговорочной поддержки европейцев и перевод ее в позицию "поддерживаем Зеленского, не обращая внимания на то, что он делает внутри страны".

Третье - избежать давления со стороны Трампа из-за нежелания идти на уступки, убедив его внести в план завершения войны изменения, от которых точно откажется РФ, после чего обвинить Москву в срыве усилий президента США по мирному урегулированию.

Четвертое - попытка, опираясь на три первых фактора, все ж таки контратаковать НАБУ и САП, попытавшись поменять там руководство и отправить в тюрьму ключевых сотрудников. Правда, сейчас это выглядит крайне трудной задачей, так как ранее подконтрольные Банковой силовики (СБУ, ГБР, генпрокурор) дезориентированы быстрой "сдачей" Зеленским Ермака и Миндича после коррупционного скандала. Кроме того, уже выпущены на волю детективы НАБУ, а глава СБУ Малюк всячески демонстрирует желание зарыть "топор войны" с антикоррупционными органами. Также судом утверждена сделка со следствием нардепа Федора Христенко без показаний против НАБУ и САП (а именно его показания были центральным элементом прежней стратегии Банковой по контрудару по антикоррупционерам). Конечно, все можно при желании "отмотать назад". Но для этого нужно восстановить контроль над силовиками, который был во времена Ермака. Что, повторимся, трудно, но работа в данном направлении ведется. О чем свидетельствует, в том числе и развернувшаяся информкампания против ряда представителей "антизеленской коалиции", а также активизация расследования по Коломойскому - во Франции вчера по запросу ГБР задержан экс-генпрокурор Святослав Пискун, который вместе с олигархом проходит по делу о заказном убийстве.

Пятое - внедрить систему электронного голосования через "Дию", в которой затем на выборах (вне зависимости от того когда они будут - до войны или после) "нарисовать" столько голосов за Зеленского, сколько нужно для его победы. Президент сегодня уже публично заявил, что поддерживает внедрение системы электронного голосования.

Правда, стоит напомнить, что Банковая строила подобные стратегии (в частности, по удару по НАБУ и САП) и ранее. Но у нее они не получились в июле, когда Зеленский сдал назад с законами по антикоррупционным органам. Не получились осенью, когда вспыхнул коррупционный скандал с Миндичем и Зеленский был вынужден вместо "контрудара" отправить в отставку Ермака. Каждый раз Зеленский, сталкиваясь с давлением НАБУ и САП, тут же отступал практически без сопротивления. А сейчас позиции его куда слабее.

Показателем чего, например, стал выход из тюрьмы по решению суда охранников Порошенко по принципиально важному для Банковой делу о "10 чемоданах кэша из Москвы", по которому ранее ОП планировала отправить экс-президента в тюрьму.

С другой стороны, НАБУ и САП уже достаточно давно не публикуют новые пленки по делу Миндича и не вручают по нему новые подозрения. Это уже породило разговоры, что Зеленский смог договориться каким-то образом о "нейтрализации" негативной в отношении себя и своих соратников активности антикоррупционеров.

Но по другой трактовке, сейчас лишь затишье перед бурей и в ближайшее время могут быть и новые публикации записей, и новые "пидозры". В том числе и по нардепам, чтоб расколоть президентскую фракцию. Да и лояльность фракции и Арахамии в условиях фактической попытки восстановления влияния враждебного ему Ермака будет под вопросом даже без уголовных дел против "слуг"

При этом, как мы уже писали, существует две альтернативные версии, кто сейчас имеет определяющее влияние на НАБУ и САП. По одной из них это Трамп, по второй - европейцы и структуры, связанные с Демпартией. Но в обоих концепциях есть свое объяснение взятой "паузы". В первом случае - Трамп ждет окончательного ответа Зеленского на его мирный план и, если он его не удовлетворит, даст команду антикоррупционерам на новый раунд "воспитательной работы". Во втором случае - европейцы не хотят раскручивать коррупционный скандал на фоне обсуждения решения о репарационном кредите Украины. Но после того, как оно будет принято (или провалено), активная работа НАБУ и САП возобновится.

"Зеленский сейчас пытается сопротивляться сразу двум мега-проектам, которые продвигаются глобальными игроками по Украине. Он прикладывает огромные усилия, чтоб проект Трампа по сделке с Россией через завершение войны в Украине поломать. Но с другой стороны, он препятствует и проекту европейцев, которые хотят перехватить управление над созданными американцами структурами внешнего влияния и использовать их для взятия под контроль внутренних процессов. Это чревато тем, что он в какой-то момент просто попадет под жернова. Плюс к тому нужно учитывать тяжелую ситуацию на фронте, в энергетике и вопросы по стабильности внешней поддержки. Эти проблемы могут еще более усугубить ситуацию", - говорит источник в политических кругах.

Перспективы развития политической ситуации - читайте в статье "Страны".

В шорт-листе все те же

На последней в 2025 году пленарной неделе Верховная Рада, судя по всему, так и не сможет заполнить вакансии в Кабмине и произвести замены, о которых уже давно говорят. Так утверждает в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). "По кадрам… ничего на этой неделе, и, соответственно, в этом году не будет. Все вакантные должности в правительстве остаются вакантными, все недоуволенные министры остаются недоуволенными", - написал Железняк.

Как сообщала "Страна", сегодня в правительстве не заняты посты министров юстиции и энергетики, которые из-за скандала с записями Миндича покинули, соответственно, Герман Галущенко и Светлана Гринчук. Также ходят упорные слухи, что могут быть уволены с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексей Кулеба, министров образования и науки Оксен Лисовый, иностранных дел Андрей Сибига. Увольнения Кулебы требует оппозиция из-за его близости к Ермаку, против Лисовому серьезно настроен депутатский корпус. Близкий к Ермаку Сибига, по слухам, уезжает послом в Польшу, заменит его, по всей видимости, нынешний первый зам Сергей Кислица.

А вот кто возьмет свободные министерские портфели и может прийти на замену потенциально уволенным, непонятно. В парламентских кулуарах обсуждаются разные кандидатуры, о которых "Страна" уже рассказывала, хотя, вероятно, появятся и другие, пока дело дойдет до голосования.

Вакансий в правительстве может стать даже больше, если президент для руководства своим ОП изберет первого вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова или министра обороны Дениса Шмыгаля, фигурирующих в шорт-листе. Туда также внесены, как мы сообщали, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, замглавы ОП Павел Палиса и уже упоминавшийся Кислица.

Однако, как признался Зеленский, вопрос с назначением в ОП пока подвешен.

"Все (кандидаты - Ред.) готовы возглавить мой Офис. Я уже говорил и не буду повторять. Есть много технических вопросов по этому поводу, поэтому я еще сам не решил, кто возглавит Офис президента", - заявил Зеленский 14 декабря.

Как говорят источники "Страны", основными претендентами остаются Федоров и Буданов, но в целом назначение не стало ближе.

Ермак возвращается, Шефир на месте

Зато появилось еще одно объяснение, почему Зеленский никак не определится с выбором.

В политикругах ходят упорные слухи, что мешают назначить нового главу ОП не столько непубличная борьба между кандидатами, сколько фактор бывшего руководителя президентского Офиса. По данной версии, запущенная в СМИ информация о якобы тяжелом расставании Ермака и Зеленского - это вброс, чтобы замаскировать сохранение его влияния на внутриполитические и внешнеполитические процессы.

Что касается управления схемами и контроля за потоками то Миндича по этому направлению, по данным источников в энергетической отрасли, сменил друг Зеленского Шефир.

Характерна в том плане опубликованная "Зеркалом недели" информации, о негласном прослушивании НАБУ в течение двух лет народного депутата от СН Юрия Киселя, близкого к Шефиру.

По информации источников ЗН, прослушка осуществлялась не в рамках операции "Мидас", которая легла в основу дела Миндича, однако также касается коррупции в высших эшелонах власти. Как утверждает издание, это известие "вызвало сильное беспокойство" у Шефира. Антикорбюро никак данную информацию не прокомментировало.

Однако, по наблюдениям "Страны", многие и без официальных комментариев увидели в новости "привет" и не только Шефиру, но и Зеленскому и сигнал ему о том, что его стратегия сохранения влияния и прежних схем не остается незамеченной.

Надо сказать, в версию об отвоевании позиций Ермаком верят не все.

"Абсолютно не убежден в том, что слухи о том, что Ермак возвращает себе все полномочия, влияние и так далее, имеют какое-то основание. То есть я убежден, что Ермак общается с Зеленским. Но у них, убежден, очень мало времени на общение просто так по телефону. У президента график довольно насыщенный", - заявил на своем Youtube-канале народный депутат Железняк ("Голос"). При этом он согласен, что затягивание процесса назначения главы ОП, в том числе - из-за борьбы между кандидатами и силами, за ними стоящими - "точно увеличивает шансы возвращения Ермака или какой-то его реинкарнации возле президента".

Он обращает внимание на то, что многие знаковые люди Ермака до сих пор остаются на своих постах, например, вице-премьер Кулеба, председатель службы финансового мониторинга Филипп Пронин, глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, Львовской ОВА Максим Козицкий и т. д. "Если они и дальше будут оставаться на должностях, это будет первым сигналом, что Ермак до сих пор не теряет того влияния, которое он должен был бы потерять", - говорит нардеп.

Также отметим, что сигналом о сломе плана сохранить прежнюю модель управления через теневое руководство процессами Ермаком, будет назначение явно нелояльного ему нового главы Офиса президента. Например, Федорова или Буданова. Но оно, как видим, затягивается.

По мнению Железняка сильным противоядием против возвращения Ермака (или вообще чрезмерного усиления любого главы ОП) может быть некий неформальный совет при президенте с участием ключевых лиц в государстве, что привело бы к борьбе за "внимание президента" и "конкуренции мнений". При таком плюрализме, по мнению Железняка, никакому главе ОП не удастся "снова держать президента в теплой ванне", что для страны, по его мнению, хорошо.

Подобные совещания одно время проводились у предыдущего президента Порошенко. Они проходили в составе так называемой стратегической "семерки", куда кроме Порошенко, входили также тогдашний премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, спикер Рады Владимир Гройсман, глава Администрации президента Борис Ложкин, председатель фракции БПП Юрий Луценко. Но просуществовал этот совет, прозванный недругами "семибоярщиной", недолго из-за острых противоречий. Но, похоже, эта модель предлагается вновь для создания баланса влияния во власти.

Но будет ли она работать или вообще - будет ли создана, если антикорорганы продолжат работу по окружению президента или того более - объявят о подозрении самому Зеленскому?

По всей видимости, опасность этого ощущают в кругах, оппонирующих НАБУ/САП, и подают сигналы о готовности контратаковать.

Шабунин и его фото Ню

На днях в соцсетях и СМИ развернулся скандал по поводу слива фотографий в стиле ню председателя правления грантового Центра по борьбе с коррупцией (ЦПК) Шабунина. Шабунин, который является одним их самих активных представителей "антизеленской коалиции", и его группа поддержки обвинила в этом сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) и Офиса генпрокурора. Напомним, сам Шабунин заявлял, что изъял у него телефон сотрудник СБУ во время обыска в рамках расследования дела об уклонении мобилизованного Шабунина от военной службы.

"Так (сливом фото - Ред.) Сухачев, Кравченко (директор ГБР Алексей Сухачев и генеральный прокурор Руслан Кравченко - Ред.) и компания "ответили" на публикацию нами сайта с перечнем силовиков, которые уничтожали НАБУ/САП. Я не удивлен этими действиями ни Сухачева, ни Кравченко - как были животными, так животными и остались. Но поскольку на своих должностях их продолжает держать Зеленский, значит, он не только несет за это ответственность, но и поддерживает такие их действия", - написал Шабунин в своем Telegram-канале.

За Шабунина вступились многие грантовики, близкие к ним политики и журналисты. Но нашлось достаточно много и тех, кто напомнил группе поддержки НАБУ/САП, что сами они ничего не имели против "сливания" лояльной прессе материалов антикоррасследований.

"Слив личных фотографий (даже не интимных, а просто личных) - это полное дно. И это не имеет никакого отношения к расследованию уголовных производств. Точно так же, как и слив фото со следственных действий, из частных помещений, а также информации о том, кто и с кем "ночует". Я говорил об этом всегда и могу лишь повторить то же самое по отношению к "интимным фото Шабунина". Единственное, чего я не понимаю в этой ситуации - это реакции самого господина Шабунина и его "активистского окружения". Потому что "еще вчера" все эти "активисты" смаковали информацию о двух министрах, аплодировали фотографиям с обысков у Шуфрича, Тищенко и других. И, по сути, поощряли всех делать это и дальше. Вот и "допоощрялись". Это называется причинно-следственная связь", - написал на своей странице в Facebook народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.

В ГБР сообщили, что проведут "тщательную проверку" обстоятельств появления в Интернете фотографий Шабунина.

При этом журналист Владимир Бойко, который первым опубликовал обнаженные фото Шабунина, утверждает, что его группу поддержки на самом деле волнует, что в шабунинском телефоне "содержится переписка с Кривоносом, Рокунем и Калужинским". Имеются в виду директор НАБУ Семен Кривонос, адвокат Шабунина – бывший старший детектив НАБУ Сергей Рокунь, бывший руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский.

"Кстати, знаете, где сейчас "проходит военную службу" уклонист Шабунин? В НАБУ. Кривонос настолько запугал командира 43-й отдельной механизированной бригады (воинская часть А4698, где Шабунин якобы "служит") полковника Сергея Рыжова, что Рыжов издал приказ о командировании Шабунина в НАБУ с 12 декабря. Так что сейчас Кривонос с Шабуниным на пару сидят и чешут затылки, решая, как помешать публикации их переписки. Более того, Кривонос заверил Шабунина, что он уже договорился с директором ГБР Сухачевым о непривлечении Шабунина к уголовной ответственности за уклонение от военной службы", - написал Бойко в своем Telegram-канале.

Так или иначе, но всплеск внимания к Шабунину является признаком того, что определенные планы по нанесению контрудара по антикоррупционерам у Зеленского все еще строят.

Однако, с учетом того, каким пшиком завершилась предыдущая попытка нанести этот удар, а также демонстративное отстранение от этой темы ряда силовиков (в частности, главы СБУ Малюка), порождает большие сомнения в реализации этого проекта.

Выход на свободу охранников Порошенко

Показательным с точки зрения изменения расклада сил в судебной и правоохранительной системе стала вчерашняя история с выходом на свободу трёх охранников экс-президента Петра Порошенко. Их подозревали в перевозке для него 40 миллионов долларов из России, которые, по версии следствия, были взяткой за передачу в собственность структур Виктора Медведчука украинского участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Как сообщает принадлежащий Порошенко "5 канал", под залог вышли бывшие офицеры Управления государственной охраны Вадим Чучковский, Руслан Крамаренко и Сергей Волевач. Это произошло после того, как была снижена сумма залога, изначально составлявшая на троих более миллиарда гривен.

Охранников задержали ещё в марте. Следствие обвинило сотрудников УГО в том, что в аэропорту Жуляны они приняли десять чемоданов с наличными, которые были доставлены самолётом из России в марте 2019 года, накануне президентских выборов. Сообщалось, что в распоряжении следствия оказалось видео доставки этих денег в Украину.

По версии следствия, деньги без таможенного оформления вывезли из Жулян и передали Порошенко. Политик и его окружение все обвинения отрицали.

Отметим, что, по курсировавшим в политических кругах слухам, этому делу Банковая уделяла огромное внимание и конечной целью процесса была посадка в тюрьму Порошенко, которого собирались объявить подозреваемым. Как считалось, Порошенко планировали вручить подозрение и отправить в СИЗО ещё до конца лета. Однако планы поломал июльский кризис, вызванный попыткой Владимира Зеленского подчинить себе антикоррупционные органы. После того как он под давлением акций протеста и Европы сдал назад и вернул полномочия НАБУ и САП, его политические позиции пошатнулись.

Правда, ходили разговоры, что Зеленский готовит контрудар по НАБУ и своим политическим противникам, включая посадку Порошенко, однако и этот сценарий не реализовался из-за вспыхнувшего в ноябре коррупционного скандала с ближайшим окружением президента, который привел к отставке Андрея Ермака и серьёзному ослаблению влияния президента на процессы внутри страны, в том числе в сфере судов и правоохранительных органов.

Одним из проявлений этого процесса как раз и стало освобождение охранников Порошенко, что фактически блокирует проект посадки экс-президента, тогда как главная ставка следствия была на то, что в СИЗО удастся расколоть охранников на признательные показания.

Причём это не первое резонансное дело, по которому идет откат после коррупционного скандала и отставки Ермака. Ранее из СИЗО вышли детективы НАБУ, задержанные летом во время удара Банковой по антикоррупционным органам.

"На данный момент уже поломана большая игра Зеленского, которую он вёл летом. Она заключалась в установлении контроля над антикоррупционной вертикалью, в зачистке близкой к Демократической партии США грантовой среды, во взятии под контроль медиа Томаша Фиалы (владелец "Украинской правды" и NV, считается близким к Джорджу Соросу - Ред.) через введение или угрозу введения против Фиалы санкций, а также посадку Порошенко. В итоге Зеленский превратился бы в единоличного и полновластного правителя Украины. Но он сам поломал на корню свою большую игру, поддавшись испугу и сдав назад в июле с законами о НАБУ и САП, что и предопределило все последующие его проблемы, включая коррупционный скандал и отставку Ермака. Сейчас Зеленский пытается удержать ситуацию под контролем. Вдохновлённый оказанной ему в ходе переговоров о мирном плане США поддержкой европейцев, он де-факто вернул Ермака к управлению вертикалью власти, на схемы вместо Миндича посадил Шефира, пытается медийно контратаковать своих противников. Но пространство для манёвра у него уже сильно ограничено. Что и показала история с освобождением охранников Порошенко. А к тому же НАБУ может в любой момент обнародовать новую серию плёнок и вручить кому-нибудь новое подозрение", - сказал источник в политических кругах.