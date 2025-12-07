Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ушел от ответа на вопрос, переходит ли он на работу на должность главы Офиса президента.

В ходе общения с корреспонденткой издания "РБК-Украина" на вопрос о том, хочет ли он "перебраться на Банковую", глава ГУР ответил, что он и так "на должности", у него "всё хорошо" и продемонстрировал шеврон ГУР МО на рукаве своей формы.

Также Буданов ответил на вопрос, имеет ли украинская военная разведка возможность прослушивать разговоры высокопоставленных представителей РФ.

"Можем, да. Мы за это деньги получаем", - сказал он.

Кроме того, глава ГУР раскрыл смысл своей фразы "старый мир разрушен".

"Украина или станет частью нового, или создаст новое, другой вариант не подойдет никому", – подчеркнул глава разведки.

Буданов также прокомментировал слова политиков, которые в последнее время утверждают, что мир в Украине стал как никогда близким. Начальник разведки ответил, что надеется на это.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский может назначить Буданова новым главой ОП. По другой версии, новым главой Офиса президента Зеленский назначит первого вице-премьера Михаила Федорова.

Напомним, президент Украины заявил, что решение о назначении нового главы ОП будет принято в ближайшее время.