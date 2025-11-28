Буданов, Федоров или Шмыгаль. В Украине обсуждают замену Ермака на посту главы Офиса президента
В политических кругах называют разные варианты возможной замены Андрея Ермака на посту главы Офиса президента.
Помимо уже упоминавшейся кандидатуры премьер-министра Юлии Свириденко, в комментариях также фигурируют имена главы ГУР Кирилла Буданова, первого вице-премьера Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля и замглавы ОП Павла Палисы.
Свириденко и Палиса считаются близкими к Ермаку. Федоров и Буданов же находятся с Ермаком в тяжелых отношениях.
Шмыгаль в свою очередь также в последнее время дистанцировался от Ермака и был ближе к Федорову.
Напомним, о том, что вместо Ермака главой Офиса президента может стать Юлия Свириденко заявлял внештатный советник отставленного руководителя Тимофей Милованов.
О последствиях отставки Андрея Ермака и том, как президент Украины Владимир Зеленский теряет контроль в стране мы писали в отдельном материале.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.