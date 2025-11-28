В политических кругах называют разные варианты возможной замены Андрея Ермака на посту главы Офиса президента.

Помимо уже упоминавшейся кандидатуры премьер-министра Юлии Свириденко, в комментариях также фигурируют имена главы ГУР Кирилла Буданова, первого вице-премьера Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля и замглавы ОП Павла Палисы.

Свириденко и Палиса считаются близкими к Ермаку. Федоров и Буданов же находятся с Ермаком в тяжелых отношениях.

Шмыгаль в свою очередь также в последнее время дистанцировался от Ермака и был ближе к Федорову.

Напомним, о том, что вместо Ермака главой Офиса президента может стать Юлия Свириденко заявлял внештатный советник отставленного руководителя Тимофей Милованов.

О последствиях отставки Андрея Ермака и том, как президент Украины Владимир Зеленский теряет контроль в стране мы писали в отдельном материале.

