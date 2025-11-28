Вместо Андрея Ермака главой Офиса президента может стать премьер-министр Юлия Свириденко.

Такое предположение сделал внештатный советник отставленного сегодня Ермака Тимофей Милованов.

"Ходят слухи, что Юлия Свириденко возглавит Офис Президента. Я полностью поддерживаю такое решение. На мой взгляд, это было бы идеальным решением и выходом из кризиса. А также усилило бы правительство и исполнительную ветвь Украины", - написал Милованов.

При этом сама Свириденко известна как человек Ермака. Однако если Свириденко подаст в отставку с поста премьера, то, по Конституции это повлечет за собой отставку всего правительства, и все министры станут и.о.

А и.о. премьера станет нынешний первый вице-премьер Михаил Федоров, с которым у Ермака враждебные отношения. О том, что именно Федоров может стать бенефициаром политических процессов в связи с коррупционным скандалом мы прогнозировали ещё ранее.

При этом нардеп Алексей Гончаренко пишет, что Свириденко останется премьером, а Федорова рассматривают на место Ермака.

Ранее западные СМИ писали, что отставка Ермака из-за коррупционного скандала могла бы укрепить поддержку Владимира Зеленского внутри страны и за ее пределами, но при этом она и способна бросить тень коррупционных обвинений на самого президента.

Напомним, представители Европейского союза положительно отреагировали на обыски у Ермака.