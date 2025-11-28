Проведенный детективами НАБУ обыск у главы Офиса президента Андрея Ермака будет иметь огромные последствия для Украины и, возможно, для мирных переговоров.

К такому выводу пришел журналист The Guardian Шон Уокер.

В своем материале он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский будет противиться увольнению Ермака.

"Иностранные политики часто ценили возможность использовать Ермака в качестве прямого канала связи с президентом, но некоторые считали его неудобным собеседником, а представители администрации Трампа, как известно, предпочитали иметь дело с Умеровым. До сих пор Зеленский всегда сопротивлялся призывам уволить Ермака или хотя бы урезать его полномочия, но если он теперь оказался втянут в коррупционный скандал, эти призывы, вероятно, станут громче. С политической точки зрения увольнение своего главы администрации может быть самым разумным шагом Зеленского, но те, кто знает их обоих, говорят, что их отношения настолько близки, что трудно представить, что Зеленский пойдет на такой шаг", - считает Уокер.

Он также привел слова бывшего высокопоставленного чиновника, который заявил, что теоретически Зеленский мог бы работать без Ермака, но на практике не может себе этого представить.

Отмечается, что Ермак - крайне влиятельный руководитель аппарата, а его отношения с Зеленским описаны как симбиотические. Те, кто имел дело с Ермаком как в Украине, так и за её пределами, характеризуют его как трудоголика и безжалостного политического игрока, борющегося с альтернативными центрами влияния.

"С таким влиянием неизбежно появляются враги, и среди украинской элиты мало кто положительно относится к Ермаку, хотя многие восхищаются его трудовой этикой и политическими способностями", - написал журналист.





Напомним, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что НАБУ готовит подозрение Ермаку.



Что означают обыски у главы Офиса президента, мы разбирали в отдельном материале.