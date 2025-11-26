Владимир Зеленский принял решение о назначении руководителя Офиса президента Андрея Ермака главой украинской делегации на переговорах с представителями США после того, как узнал о подготовке ему Национальным антикоррупционным бюро Украины подозрения.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Офисе президента и правоохранительных органах.

По информации источников издания, руководители САП и НАБУ рассказали президенту на встрече о готовности материалов для уведомления о подозрении Ермаку и секретарю СНБО Рустему Умерову. После этого Зеленский решил назначить обоих в переговорную делегацию.

А вчера секретаря СНБО позвали на допрос в НАБУ.

Напомним, что Умеров упоминается в подозрении бизнесмену Тимуру Миндичу. В тексте документа прямо указано, что Миндич осуществлял "преступную деятельность" при содействии Умерова в бытность его министром обороны: компании первого осваивали средства Минобороны.

По данным СМИ, Ермак тоже фигурирует в материалах этого коррупционного дела под псевдонимом Али-Баба. Прозвище образовано от инициалов чиновника: Андрей Борисович - АБ - Али-Баба.