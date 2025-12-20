В субботу, 20 декабря, в Украине идет 1396-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 20 декабря

9:39 В Киеве машина взлетела на воздух, перелетев на тротуар.

Паблики пишут, что есть раненые.

Инцидент произошел на улице Новоконстантиновской.

9:34 В Павлограде жители нескольких улиц более 34 часов оставались без света.

Как выяснилось, один из местных жителей имел свободный доступ к трансформатору и самостоятельно отключал электроснабжение.

8:20 В Николаеве после ночных ударов по области возникли проблемы с мобильной связью и электротранспортом. На улицы выпустили троллейбусы с автономным ходом.

Также без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, а также часть Вознесенского района, сообщил губернатор Виталий Ким.

7:58 Кадры машин, которые попали под обстрел в Одесской области. Напомним, погибли восемь человек.

На фото - повреждённое полотно моста в Одесской области, который связывает Одессу с Измаил.

7:55 В Одесской области в результате ударов по портовой инфраструктуре погибли 8 человек. Об этом сообщили в ГСЧС.

Еще 27 человек получили ранения. Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.