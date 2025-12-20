В субботу, 20 декабря, в Украине идет 1396-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 20 декабря
9:39 В Киеве машина взлетела на воздух, перелетев на тротуар.
Паблики пишут, что есть раненые.
Инцидент произошел на улице Новоконстантиновской.
9:34 В Павлограде жители нескольких улиц более 34 часов оставались без света.
Как выяснилось, один из местных жителей имел свободный доступ к трансформатору и самостоятельно отключал электроснабжение.
8:20 В Николаеве после ночных ударов по области возникли проблемы с мобильной связью и электротранспортом. На улицы выпустили троллейбусы с автономным ходом.
Также без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, а также часть Вознесенского района, сообщил губернатор Виталий Ким.
7:58 Кадры машин, которые попали под обстрел в Одесской области. Напомним, погибли восемь человек.
На фото - повреждённое полотно моста в Одесской области, который связывает Одессу с Измаил.
7:55 В Одесской области в результате ударов по портовой инфраструктуре погибли 8 человек. Об этом сообщили в ГСЧС.
Еще 27 человек получили ранения. Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.