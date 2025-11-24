Американский телеведущий Такер Карлсон обвинил газету The Wall Street Journal в сокрытии информации о коррупции главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака и в работе на срыв мирного плана президента США Дональда Трампа.

По его словам, издание в течение нескольких месяцев не публиковала "статью, подробно рассказывающую о личной коррупции Андрея Ермака, второго по влиянию человека в Украине".

"Ермак присвоил сотни миллионов долларов американской помощи, предназначенных для помощи Украине. Редакторы Wall Street Journal могут это доказать. Но не делают. Вместо этого они защищают Ермака. Почему? Потому что Ермак возглавляет усилия Украины по срыву мирного плана Трампа для Восточной Европы. Владельцы Wall Street Journal не хотят мира с Россией. Они хотят войны. В то же время редакционная страница Wall Street Journal критиковала администрацию Трампа за продвижение мирного соглашения. Это настоящая коррупция. Не информируя своих читателей, семья Мердок использует обе стороны своей газеты для продолжения войны с Россией. Это не поведение новостного агентства. Это отличительная черта разведывательного агентства", - заявляет телеведущий Карлсон.

