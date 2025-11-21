Сегодня появилось две новости, которые могут указывать на начало дистанцирования руководства Службы безопасности Украины от президента Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака.



Во-первых, как мы сообщали со ссылкой на источники в "Слуге народа", на Банковой на днях приказали СБУ открыть уголовное дело против руководителя фракции СН Давида Арахамии, который продвигает идею необходимости отставки Ермака. Однако глава СБУ Василий Малюк, по данным источника, вопрос "подвесил".



Во-вторых, сегодня ближе к вечеру, на сайте государственного информагентства "Укринформ", со ссылкой на источники в НАБУ, появилось сообщение, что СБУ обратилось в Бюро с просьбой предоставить материалы дела против Тимура Миндича, которые могут свидетельствовать о фактах госизмены. Новость эта была особо примечательна тем, что источники в НАБУ очень позитивно оценили эти намерения СБУ и выразили полную готовность к сотрудничеству.

При том что, как известно, отношения между СБУ и НАБУ в последние месяцы были крайне напряженными. Фактически шло прямое и публичное противостояние двух органов в рамках борьбы Зеленского и его окружения с антикоррупционными органами, в которой главной ударной силой Банковой выступала СБУ.



Кроме того, факты возможной госизмены в деле Миндича, исходя из уже обнародованных НАБУ массивов информации, теоретически, могут касаться двух эпизодов – связей группы Миндича с экс-нардепом, а ныне российским сенатором Андреем Деркачем (по версии следствия, контора по легализации коррупционных средств находилась в квартире, принадлежащей семье Деркача, а один из ключевых фигурантов дела ранее был его помощником). Второй – по поводу разговора о передаче двух миллионов долларов в Москву. Оба эпизода уже широко используются противниками Зеленского для его дискредитации. А если к их расследованию подключится еще и СБУ, открыв уголовные производства по статье "госизмена", то информационный удар по президенту будет еще сильнее.



И, наконец, главное – если действительно верна версия о том, что руководители СБУ дистанцируются от Банковой и налаживают отношения с НАБУ, то это резко снижает вероятность обсуждаемого ныне "контрудара" Зеленского по антикоррупционным структурам, так как его планировалось наносить руками как раз СБУ.

Подробнее о политических раскладах на данный момент мы писали в отдельном материале.