Вчера состоялась встреча фракции "Слуги народа" с Зеленским, от которой в политкругах ждали неких кардинальных перемен. Либо отставки Ермака, чего, по данным ряда источников, требуют многие "слуги", а также глава фракции Давид Арахамия. Либо призыва Зеленского к отставке Арахамии, чтобы подавить бунт во фракции, о чем также ходили накануне слухи.



Также ожидался в целом жесткий разговор "слуг" с президентом по поводу последнего коррупционного скандала.



Однако, по итогу, ничего не произошло.



Президент сказал, что Ермак остается, но и Арахамию уволить не требовал. По отзывам присутствовавших на встрече депутатов, острых вопросов по коррупционному скандалу, за исключением двух-трех нардепов, вообще никто не задавал.

А сам Зеленский сказал, что этот скандал используют россияне и американцы, чтобы склонить Украину к уступкам. А также намекнул, что ведется расследование в отношении неких сил внутри страны, которые помогают качать ситуацию. Также он заявил, что ничего не знал о коррупционных схемах в "Энергоатоме".

Такие итоги заседания фракции уже вызвали полные разочарования комментарии представителей "антизеленской коалиции", которые рассчитывали, что фракция вчера должна была или "дожать" Зеленского на отставку Ермака, либо расколоться.

А потому произошедшее там восприняли как "победу Ермака" и признак восстановления контроля Банковой над своей фракцией, несмотря на коррупционный скандал.

Однако опрошенные "Страной" источники во фракции "Слуга народа" говорят, что ситуация далеко не столь однозначна.

По их словам, перед вчерашними событиями Арахамия и первый вице-премьер Федоров (оба считаются противниками Ермака) говорили с Зеленским. Зеленский в резкой форме дал понять, что Ермака увольнять не будет. Разговор, по словам источника, был очень тяжелый и на повышенных тонах. Но по итогу договорились на фракции ситуацию не нагнетать.

Поэтому все и прошло тихо, так как об этом депутатов попросил Арахамия, который, убедившись, что сходу Зеленского "продавить" на увольнение Ермака не удалось, решил взять паузу.

Но в целом, по мнению высокопоставленного источника во фракции, события сейчас развиваются не в пользу Ермака.

"Из ресурсов у него остался только президент. Премьер Свириденко перешла в режим сотрудничества с парламентом. Она быстрее всех поняла, куда ветер дует, и надеется сохраниться. Премьер слушает Ермака, а потом звонит Стефанчуку и спрашивает, пройдет ли это через Раду. Если, конечно, президент ее наберет, она будет делать, но он же не будет ей звонить ежедневно. То есть экономику у ОП забирают. Стефанчук тоже вспомнил, что он вообще-то второе лицо в государстве. А не надо было против него интриговать! Ему же "рубили" его реформы. Даже каким-то мелочам не давали ходу, как законопроекту "Об исчислении времени в Украине" (об отмене перевода стрелок часов, с августа 2024 года не подписан президентом - Ред.). Ермак все управляющее звено настроил против себя за четыре года "большой" войны. И сейчас вопрос стоит: почему мы из-за этого человека, одного человека, должны портить себе жизнь?" - говорит источник.

По его наблюдениям, влияние Ермака на правоохранительные органы также снизилось.

Например, по его данным, Банковая требовала от СБУ возбудить уголовное дело против Арахамии, но Малюк вопрос подвесил.

"А сменить Малюка Рада не даст", - говорит источник.

По его словам, недовольная Ермаком часть фракции СН теперь ждёт, какую схему Арахамия дальше предложит. При этом глава фракции, по отзывам близких к нему людей, считает, что Зеленский после некоторых раздумий все же уволит Ермака. Такого же мнения придерживается и Федоров.

Но есть во фракции и другое мнение, что без новых "пленок Миндича" Ермак может и удержаться на своем посту.

По словам источника, кризис может усугубиться, если начнется обострение, например, в случае "ответки" Банковой против НАБУ и САП.

Напомним, что со вчерашнего дня пошли слухи о том, что Зеленский готовит контрудар по антикоррупционным структурам и их группе поддержке, собираясь обвинить их в госизмене – в участии в кампании по дискредитации власти с целью принудить ее к уступкам по условиям завершения войны.

Источники во фракции сказали "Стране", что разговоры об этом действительно ходят и Зеленский делает намеки, что такой удар готовится. Но не все верят, что президент на него решится в нынешней ситуации.

"Ключевой момент - отставка Синюка с должности первого заместителя главы САП. Синюк был ключевой фигурой в планах Банковой нанести удар руками СБУ и ГБР по антикоррупционным структурам. Через уголовное дело хотели сбить главу САП Клименко и тогда и.о. руководителя стал бы Синюк. Но теперь эта схема поломалась. Может быть, придумают другую. Но все сложно. Хотя часть депутатов в связи с ожиданиями контрудара Зеленского заняла выжидательную позицию. Хотят посмотреть, будет ли он и чем закончится. Многие по-прежнему не верят, что президент и Ермак оставят без ответа унижения в ходе коррупционного скандала", - говорит источник в СН.

В то же время он подтверждает, что Зеленский действительно считает этот скандал элементом внешнего давления на него с целью пойти на уступки по условиям завершения войны. Причем давления со стороны не только американцев, но и европейцев.

"Зеленскому кажется, что Трамп и даже Макрон подталкивают его к соглашению с Россией. Они говорят: у вас же плохо все с энергетикой, тяжело на фронте, непонятно - будет ли европейская финансовая помощь в нужном объеме. И тут вдруг скандал с этими записями. И, если я правильно понимаю логику Зеленского, он склоняется к версии, что это заказ извне", - говорит источник во фракции "Слуга народа".

Что касается дальнейших событий, то важный вопрос - удастся ли разблокировать Раду. Банковая попробует это сделать через послов Большой семерки, к которым прислушиваются Порошенко и "Голос".

Как говорит источник в СН, в Раде есть мнение, что пауза с публикацией новых записей по "Миндичгейту" возникла не в последнюю очередь из-за позиции посла Евросоюза в Украине Катарины Матерновой. И увязывают это со встречей Матерновой с Ермаком вскоре после того, как коррупционный скандал разразился.

"Американка (временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис - Ред.) пока только входит в курс дела и не понимает, как все работает. Матернова взяла все в свои руки, но, кажется, действует нахрапом. При этом она боится расбалансировки управления и ухода конфликта глубоко в народ, то есть майданов", - говорит источник.

По его словам, руководство парламентарной фронды в ответ на эти опасения говорит, что Рада будет реагировать на общественные настроения и запросы на фоне коррупционного скандала.

"В общем все еще далеко не закончилось. Думаю, мы только в первой трети сюжета", - полагает источник.

Также развитие событий зависит от того, состоится ли ожидаемый контрудар Зеленского по НАБУ и САП и насколько он будет успешным (или окажется провальным), а также нанесет ли "антизеленская коалиция" встречный удар. Например – обнародуют ли НАБУ и САП новые обвинения и пленки.

Огромное значение будет иметь и развитие ситуации вокруг предложенного Трампом мирного плана. Главный вопрос даже не в том, согласится ли на него Зеленский или нет (очевидно, что план в нынешнем виде ему не нравится). Вопрос в том, будет ли Трамп принимать меры принуждения в отношении Зеленского, если тот от плана откажется.

Ответ на этот вопрос определит как действия президента по внутренней политике (в том числе и "контрудар"), так и действия его оппонентов. Кроме того, важную роль играет и позиция Европы – продолжит ли она поддержку НАБУ, будет ли давить на президента по поводу кадровых решений на фоне скандала с Миндичем (отставка Ермака и Кабмина, формирование нового правительства – к чему уже призывают западные СМИ). Или же воздержится от резких шагов, заняв позицию наблюдателя.