"Коррупция - это нормально, она бывает везде". Заявления Зеленского на заседании "Слуги народа"
Журналисты публикуют заявление президента Украины Владимира Зеленского, которые он якобы сделал на заседании фракции "Слуга народа".
По информации одного из источников, он сказал, что "коррупция – это нормально" и "она бывает везде".
"Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это – кто работает над этим и дает американцам ложную информацию", – такую цитату Зеленского привел народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Ранее мы писали, что Зеленский встречался с парламентской фракцией "Слуги народа", а на входе у всех забирали телефоны.
При этом в издании Bloomberg писали, что если Зеленский не сместит Ермака, Украину неминуемо ожидает парламентский кризис.
Война в Украине идет 1366-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 20 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду россияне создали угрозу окружения к востоку от Гуляйполя, в направлении которого сейчас развивается одно из ключевых наступлений армии РФ. В Покровске российские войска заняли один из перекрестков в северной части города, которая является центром украинской обороны населенного пункта. Также, по сведениям СМИ, россияне вошли с юга в город Северск.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.