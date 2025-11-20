Журналисты публикуют заявление президента Украины Владимира Зеленского, которые он якобы сделал на заседании фракции "Слуга народа".

По информации одного из источников, он сказал, что "коррупция – это нормально" и "она бывает везде".

"Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это – кто работает над этим и дает американцам ложную информацию", – такую цитату Зеленского привел народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Ранее мы писали, что Зеленский встречался с парламентской фракцией "Слуги народа", а на входе у всех забирали телефоны.

При этом в издании Bloomberg писали, что если Зеленский не сместит Ермака, Украину неминуемо ожидает парламентский кризис.

Война в Украине идет 1366-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 20 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду россияне создали угрозу окружения к востоку от Гуляйполя, в направлении которого сейчас развивается одно из ключевых наступлений армии РФ. В Покровске российские войска заняли один из перекрестков в северной части города, которая является центром украинской обороны населенного пункта. Также, по сведениям СМИ, россияне вошли с юга в город Северск.

