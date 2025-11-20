Президент Украины Владимир Зеленский прямо сейчас встречается с парламентской фракцией "Слуги народа".

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

При этом появилась информация о том, что у депутатов забирают телефоны.

"У Слуг Народа на встрече не будет телефонов. Все телефоны забирают у входа. Поэтому мы узнаем о встрече уже после. Набираемся терпения", – написал народный депутат Алексей Гончаренко.

В то же время депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев отказался заходить на встречу с Зеленским без телефона.

Он высказал мнение, что после встречи "ничего не изменится" (то есть глава Офиса Президента Андрей Ермак не будет уволен).

"Ждет стадии "принятия" неотвратимости политической ответственности", - написал он.

Ранее в издании Bloomberg писали, что если Владимир Зеленский не сместит Ермака, Украину неминуемо ожидает парламентский кризис.

Напомним, перед этим народный депутат из партии "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что Зеленский решил не увольнять Ермака с поста главы Офиса Президента, а начать контратаку против НАБУ и всех причастных к расследованию дела Тимура Миндича.