Служба безопасности Украины обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой предоставить материалы по делу "Мидас", которые могут содержать информацию о государственной измене.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник.

По его словам, в НАБУ прорабатывают обращение СБУ и предоставят соответствующие материалы.

"НАБУ получило запрос от СБУ и настроено на сотрудничество и готово приобщить Службу к расследованию дела по "Миндичгейту", в частности в эпизодах по поводу государственной измены и связей с РФ", – добавил собеседник.

Он также подчеркнул, что "столь важный для национальной безопасности и общества вопрос должен расследоваться профессионально, с привлечением спецслужбы по их статьям подследственности в том числе".

Напомним, сегодня замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк, которого СМИ обвиняли в сливе информации о расследовании коррупционных схем в энергетике бизнесмену Тимуру Миндичу, сообщил о своей отставке по собственному желанию. По данным медиа, причиной увольнения стала служебная проверка "системного слива информации о расследованиях, в частности по делу "Мидас".

Приведет ли скандал с Миндичем к политическому кризису в Украине, мы анализировали в отдельном материале.