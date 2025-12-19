Служба безопасности Украины впервые поразила российский танкер теневого флота в нейтральных водах Средиземного моря.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источники в СБУ.

В СБУ отметили, что спецоперацию провели на расстоянии более 2 тысяч километров от территории Украины.

"По результатам многоэтапных действий в нейтральных водах Средиземного моря подразделение "Альфа" СБУ с помощью воздушных беспилотников поразило танкер так называемого теневого флота РФ "QENDIL", который больше не может использоваться по назначению", - рассказали в ведомстве.

Издание уточняет, что атака не нанесла вреда экологии региона, поскольку в момент нападения российский корабль не перевозил груз.

Осведомлённый источник в СБУ подчеркнул, что РФ использовала этот танкер для обхода санкций и финансирования войны против Украины. По его словам, с точки зрения международного права и законов войны судно являлось законной целью, а Украина намерена наносить удары по противнику в любой точке мира.

К слову, во время сегодняшней прямой линии президент РФ Владимир Путин пригрозил ответом за атаки на российские танкеры. Он считает, что целью таких ударов является в том числе повышение страховых взносов.

Путин уверен, что удары не нарушат поставки российской нефти, "а только создадут дополнительные угрозы, ответы с нашей стороны последуют обязательно".

Напомним, ранее были не раз атакованы танкеры в Черном море. Так, 28 ноября подверглись ударам танкеры Kairos и VIRAT из теневого флота РФ, а затем был атакован российский танкер Midvolga 2. Украина официально о своей ответственности за эти инциденты не заявляла.

