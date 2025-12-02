Танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с подсолнечным маслом, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции.

Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

В ведомстве уточнили, что 13 членов экипажа не пострадали, судно не запрашивает помощи и продолжает движение в сторону Синопа. По данным министерства, двигатели танкера работают штатно.

Отметим, что судно Midvolga 2 принадлежит Средневолжской судоходной компании, ходит под российским флагом и приписано к Большому порту Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее у побережья Турции были атакованы ещё два танкера, следовавшие в Новороссийск. Так, 28 ноября из-за внешнего воздействия загорелся пустой танкер Kairos. В тот же день танкер VIRAT из теневого флота РФ сообщил, что подвергся удару примерно в 35 морских милях от берега.

СМИ писали, что за этими атаками стоит Украина, а в МИД Турции заявили, что подобные удары создают серьёзные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды.



