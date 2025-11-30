У берегов Сенегала начал тонуть танкер M/T MERSİN под панамским флагом, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik.

Кадры судна, терпящего бедствие, публикуют телеграм-каналы.

СМИ сообщают, что в августе этот танкер заходил в российский порт Тамань, после чего направился в Африку и долгое время оставался без движения.

Морской обозреватель издания Deniz Haber предполагает, что танкер у побережья Сенегала могли атаковать "украинские дроны" на том основании, что MERSİN перевозил российскую нефть.

Официальных заявлений о причинах инцидента пока нет. На борту тонущего судна может находиться до 50 тысяч тонн нефти.

Ранее морские дроны ВСУ атаковали два танкера России из так называемого теневого флота у побережья Турции.

Мы подробно разбирали в отдельном материале, какими будут последствия украинских ударов по танкерам РФ в Чёрном море.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.