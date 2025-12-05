МИД Турции вызвал представителей Украины и России в связи с недавними нападениями на суда в Черном море и заявил им о недопустимости таких действий.

Об этом сообщил председатель комиссии по иностранным делам парламента Турции Фуат Октай, его слова передаёт телеканал A Haber.

Политик подчеркнул, что распространение войны на гражданский транспорт представляет угрозу.



"Распространение войны, особенно на гражданское судоходство в Черном море, вызывает обеспокоенность. Совершенно недопустимо, чтобы конфликты перекидывались в исключительную экономическую зону нашей страны. Такие нападения являются чрезвычайно опасными для всех прибрежных государств с точки зрения морского транспорта, безопасности жизни и имущества. По этому поводу ведутся необходимые переговоры со сторонами. Важно, чтобы Черное море оставалось зоной мира для всех прибрежных государств. В этом контексте Турция продолжает прилагать усилия и вносить свой вклад в достижение перемирия и мира, которые были бы приемлемы для обеих стран, путем привлечения двух воюющих сторон к переговорам", - сказал Октай.

Напомним, что за минувшую неделю несколько танкеров, которые шли в российские порты или из них, были атакованы в Черном море безэкипажными морскими катерами. Украинские СМИ писали, что два из них были атакованы дронами СБУ. Официально эта информация не опровергалась.

Причастность к атаке на последний танкер украинский МИД опроверг.

