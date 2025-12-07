Украинские атаки на танкеры и порты в Черном море вызвали резкий скачек цен на страхование морских перевозок.

Об этом пишет The Financial Times.

По данным издания, за последний месяц страховые тарифы в этом регионе выросли втрое и продолжают расти.

"Как сообщил The Financial Times Маркус Бейкер из брокерской компании Marsh, цены на страхование от военных рисков выросли с 0,25–0,3% от стоимости судна в начале ноября до 0,5–0,75% на этой неделе, в результате чего рост цен достиг 250%", - пишет FT.

Брокер по страхованию грузов в другой компании сообщил, что для их клиентов тарифы выросли более чем на 200 процентов.

Брокеры отмечают, что самый значительный рост цен наблюдался в российских районах Черного моря, граничащих с Украиной, Грузией и Турцией. Наиболее резко выросли цены на связанные с российскими компаниями нефтяные танкеры и балкеры, перевозящие насыпные грузы, такие как зерно.

Напомним, 28 ноября танкеры Kairos и VIRAT из теневого флота РФ сообщили, что подверглись удару, а на этой неделе атаке подвергся российский танкер Midvolga 2.

