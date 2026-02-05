Анализируем итоги 1443-го дня войны в Украине.

"Старлинки" и ситуация на фронте

Главная тема среди военных - отключение терминалов "Старлинк", которые не занесены в "белый список" украинского минобороны.

Судя по поступающим с обеих сторон фронта сведениям, Илон Маск по просьбам Киева отключил все незарегистрированные "Старлинки" в Украине. Как те, которыми пользуются россияне, так и те, которыми пользуются ВСУ.

Собственно, это признали и министр обороны Федоров, и его советник Флэш, которые заявили, что проблемы у тех украинских подразделений, которые не оперативно подали списки для регистрации терминалов в "белом реестре".

Однако, судя по сообщениям военных ВСУ, для многих из них отключение "Старлинка" стало неприятным сюрпризом. Командир взвода 72 бригады Татьяна Черновол пожаловалась, что ее бойцы остались без "Старлинк" после начала отключений незарегистрированных терминалов.

"Выключение Старлинков оставило мои две боевые позиции пилотов без связи. Даже Маск так не гадил, как свои. Хорошо, что сейчас мои позиции не в таких "злобных" местах, как год назад. Поэтому имела возможность подвести с утра "альтернативу" на одну позицию, на "более злобной" позиции альтернатива лежала в запасе давно, поэтому мы уже на связи. Старлинки до сих пор не работают, хотя все данные в белом списке давно пошли", - пишет Черновол.

Видимо Минобороны решило не ждать пока все пользователи в Украине подадут заявки, а отключить сразу всех незарегистрированных - как россиян, так и украинцев. Вероятно, таким образом хотят простимулировать украинских военных поскорее пройти регистрацию.

Хотя, при этом некоторые военные пишут, что отключают даже те "Старлинки", которые подали для регистрации в реестр. Федоров это объясняет тем, что белые списки обновляются только раз в сутки.

При этом его советник Бескрестнов заявляет, что у РФ из-за отключения терминалов "на фронтах даже не проблема, а катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия".

Ряд российских военных пабликов из бывшей "сетки" Пригожина и близкие к Гиркину также пишут о тяжелой ситуации в связи с этим в войсках, которые лишились одного из наиболее надежных способов коммуникации на передовой.

Другие пишут, что проблема сильно преувеличена, так как на "Старлинках" работало около 10% российской военной связи, остальное - на штатных сетях ВС РФ, и что технические решения по замене "Старлинков" уже прорабатываются. А шум Z-блогерами раздувается из-за того, что они лишились одного из своих основных заработков - волонтерских сборов на поставки "Старлинков", которые ввозятся по "серым" схемам из-за рубежа.

При этом другие военные эксперты не сообщают о том, что фронт "встал" после отключения терминалов. Хотя и фиксируют снижение интенсивности наступательных действий РФ. Но связывают это с другими факторами.

Например, с тем, что российское командование уже начало подготовку к масштабному весенне-летнему наступлению в Украине и действует из расчета на будущие крупные операции. Об этом пишет украинский военный эксперт Константин Машовец, анализируя текущие решения Москвы на фронте.

По его оценкам сейчас РФ формирует и развертывает крупные стратегические резервы, а также накапливает ресурсы оперативного и стратегического уровня на ключевых направлениях, проводит скрытую перегруппировку сил и средств.

Машовец считает, что российское командование ориентируется на возможный старт новой фазы войны уже с конца апреля (отметим, что с появлением листвы на деревьях наступающим группам пехоты проще прятаться от дронов). В качестве наиболее вероятных направлений он называет Славянско-Краматорское и Орехово-Запорожское, либо их комбинацию по срокам и месту. Под эти задачи, по его словам, сейчас формируются резервы, накапливаются материальные ресурсы и готовятся районы для развертывания ударных группировок.

При этом ключевой проблемой для России эксперт называет выход войск на выгодные исходные рубежи. Подразделения, которым поручено это обеспечить, пока ведут бои на переднем крае. Использовать стратегические резервы для ускорения процесса Москва не спешит, опасаясь ослабить потенциал будущих операций весной и летом.

По мнению Машовца, перед российским командованием стоит стратегическая дилемма: либо сдвигать сроки кампании, либо начинать ее теми силами, которые уже развернуты, либо все же пойти на риск и раньше задействовать накопленные резервы.

Подготовка резервов для попытки крупного наступления эксперт увязывает с идущими сейчас переговорами по окончанию войны. По мнению эксперта, несмотря на текущий мирный процесс, Кремль в этом году может предпринять попытку завершить войну силовым путем на своих условиях.

Впрочем, такая попытка, если и готовится российским руководством, то, вероятно, в качестве "плана Б". Поскольку Москва уже пообещала Трампу закончить войну, если Украина согласится вывести войска из Донбасса (что и является главным предметом текущих переговоров). И здесь мяч уже скорее на стороне Киева, который отказывается отдавать Донбасс.

Тему переговоров мы обсудим подробнее ниже.

Второй день переговоров

Сегодня завершился второй день переговоров по Украине в Абу-Даби. Конкретики, чем он закончился, как и вчера, никакой не поступало. При этом Зеленский сказал, что переговоры будут продолжены в ближайшее время.

Трамп сегодня снова заяаил, что война в Украине близка к завершению. "Мы упорно работаем, чтобы положить конец этой войне. Мы очень близки к этому, мы почти этого добились", - сказал президент США, не указывая, в чем именно сблизились стороны.

Пока переговоры длились, российские информагентства выпустили несколько инсайдов по требованиям РФ и планам западных стран.

Так, утверждается, что Москва требует в рамках мирного соглашения не только сдачи Донбасса, но и признания его российским "всеми странами". Какими именно - не уточняется. То ли речь идет о странах, которые ведут переговоры сейчас (США и Украина), то ли РФ в целом требует международное признание на уровне ООН.

Ранее в мирном плане Трампа, которые публиковали СМИ, значилось признание американцами российской юрисдикции над захваченными территориями.

Зеленский, комментируя это, сегодня заявил, что такого признания со стороны "всех стран" не будет.

"Во-первых, все не будут, как сказал мой польский коллега, а во-вторых, у Украины есть президент Украины, подписывающий документы. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы. Поэтому наши территории - это наши, несмотря на то, что их временный статус временно оккупирован", - сказал украинский президент.

Во-вторых, в РФ пишут, что гарантии безопасности Киеву могут включать не миротворцев, которых введут на территорию Украины (от этой идеи вроде как отказываются), а быстрое реагирование многонациональных сил.

Официально такую схему никто не подтверждал. Но ранее о похожей модели гарантий писала газета Financial Times: на первом этапе в случае вторжения РФ воюют ВСУ, затем подключается "коалиция желающих", а затем через 72 часа - США.

Если идея именно такова, то это выглядит как компромисс между прямым вводом войск в Украину сразу после завершения конфлкта (против чего выступает Москва) и требованием Киева по гарантиям военного вмешательства в случае нового вторжения (на что не особо хотят идти на Западе).

Впрочем, вероятность того, что страны НАТО дадут Киеву гарантированное обещание по военному вмешательству остается низкой. Более того, по поводу этого возникли сомнения даже у тех стран, которые ранее наиболее жестко выступали в поддержку Украины.

Так, Финляндия призвала США не давать Украине гарантии безопасности «подобные 5 статье НАТО», чтобы не подорвать это положение о взаимной обороне Альянса, сообщает Politico со ссылкой на телеграму Госдепа от 20 января.

Эту позицию, по данным издания, поддерживают и многие другие страны.

"Использование термина «Статья 5» в других контекстах подразумевает участие НАТО, которое на самом деле не является частью ни одного из предложенных соглашений. Финляндия и многие другие члены НАТО хотят убедиться, что понятно, что Статья 5 является уникальной для НАТО", - заявил бывший сотрудник НАТО Эдвард Вронг.

Возвращаясь к переговорам, единственный реальный их итог - обмен пленных 157 на 157, который состоялся сегодня (то есть, был согласован и подготовлен еще до нового раунда консультаций).

Что касается ключевого на этих переговорах вопроса - уступки Донбасса - то Зеленский вчера снова дал понять, что Киев не это не соглашается. Он заявил, что Россия, если захочет брать регион силой, потратит на это еще два года и потеряет 800 тысяч солдат.

С учетом этого не очень понятно о чем и к чему идут переговоры, если нет никаких подвижек по главной проблеме.

Либо эти переговоры ведутся просто из-за желания и Украины, и России продемонстрировать "миротворческие усилия", чтоб не вызвать жесткий негатив со стороны Трампа (и, в таком случае, без кардинального изменения ситуация на поле боя или в тылу обеих воюющих стран переговоры вряд ли приведут к результату в виде мирного соглашения). Либо, на самом деле, позиция Киева по Донбассу не столько однозначно жесткая, как заявляется публично. Хотя каких-либо признаков, которые свидетельствуют об этом пока не наблюдается.

Наоборот - украинские власти и Кремль подают признаки, что намерены воевать еще долго. Про развертывание российских сил сообщалось выше, а что касается Украины, то Зеленский сегодня поручил готовить объекты энергетике к защите от ударов следующей зимой.

Сколько украинцев погибли на фронте?

Потери Украины в войне составляют 55 тысяч погибших, заявил президент. При этом он отметил, что остается большое количество пропавших без вести.

Год назад, в феврале 2025 года, Зеленский называл цифру в 46 тысяч погибших. То есть, если исходить из информации Зеленского. Украина потеряла за год 9000 человек. Или же 750 человек в месяц. Или же 25 человек в день по всей более чем 1200-километровой линии фронта.

Что касается без вести пропавших, то российский МИД на днях заявлял, что с лета 2025 года Украине было передано 12 тысяч тел погибших военных.

Если исходить из названных Зеленским цифр погибших украинских бойцов, то почти никто из переданных россиянами не был официально украинскими властями признан погибшим военным Сил обороны. Хотя это и противоречит информации в открытых источниках, где довольно часто появляются данные о том, что семьи извещаются о признании погибшими их родных, тела которых передали россияне.

Ранее американский аналитический центр CSIS оценил украинские потери убитыми в диапазоне от 100 до 140 тысяч человек. Есть оценки и того больше.

Отметим, что семьям официально признанных погибшими бойцов по украинскому законодательству положены выплаты в 15 млн гривен.

Если даже брать минимальные неофициальные оценки украинских потерь (100 тысяч человек) то разница с названными Зеленским цифрами в пересчете на выплаты погибшим составляет 675 млрд гривен. Если брать оценку в 140 тысяч, то это уже 1,275 трлн гривен. Для сравнения - общий объем расходов на военные нужды в бюджете Украины на 2026 год составляет 2,8 трлн гривен.

Что означает прекращение действия ДСНВ?

США и РФ обсуждали в Абу-Даби не только войну в Украине, но и продление договора о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3, срок действия которого истек сегодня.

Как сообщает издание Axios со ссылкой на источники, Уиткофф и Кушнер вели об этом переговоры с российскими официальными лицами.

Отметим, что впервые с 1972 года США и Россия остаются без каких-либо взаимных соглашений, которые сдерживали бы рост ядерных арсеналов. Обе страны таким образом вступают в эпоху неопределенности и риска новой гонки вооружений, пишут западные СМИ.

Эксперты в интервью Bloomberg считают, что отсутствие ограничений позволит США и РФ поставить на боевое дежурство сотни новых боеголовок за короткий промежуток времени - потому что они у обеих стран уже имеются на складах.

Другой риск - срок действия договора истекает на фоне ухудшения отношений между Россией и Европой до худшего уровня за последние десятилетия. Все это происходит на фоне войны в Украине и отстранения США от дел на континенте.

Напомним, РФ предлагала продлить договор на год, но США пока согласия не дали. Трамп требует, чтобы в новый договор вошел Китай, который наращивает свои стратегические силы, но Пекин отказывается, объясняя, что его арсеналы гораздо ниже, чем у Москвы и Вашингтона, поэтому сокращать там нечего. РФ на участии Китая не настаивает.

Исходя из этой ситуации, сценария по продлению договора может быть четыре.

Первый - ядерное сдерживание восстановят в рамках более широкой сделки по Украине, если удастся остановить войну, а США и РФ начнут восстанавливать торговые связи.

Второй - Трамп откажется от нового СНВ в принципе, пока к нему не присоединится Китай, которому ограничения на свой арсенал сейчас не выгодны. Что может спровоцировать гонку ядерных вооружений во всем мире.

Третий - договор заключен по разным причинам не будет, но Вашингтон и Москва негласно договорятся не наращивать свои арсеналы.

Четвертый - США и Россия договорятся продолжить действие договора.

При этом в западных СМИ можно встретить точку зрения, что продление ДСНВ выгодно, в первую очередь, США, так как у американцев устаревший ядерный арсенал, который нуждается в масштабной модернизации. А для России ядерное оружие остается, по сути, главным геополитическим козырем и, в случае снятия ограничений, его вес будет еще более усилен.

"Вероятный разрыв соглашения происходит в особенно напряженный момент. Россия и Китай расширяют свои стратегические арсеналы, а Кремль угрожает применить ядерное оружие против Украины. Россия за последнее десятилетие значительно расширила свои ядерные вооружения средней дальности, способные нести ядерный потенциал, например, баллистическую ракету «Орешник», которую она использовала в боевых действиях против Украины. Китай более чем вдвое увеличил размер своего ядерного арсенала, в то время как США сократили количество некоторых платформ, способных нести ядерное оружие", - пишет издание.

Некоторые бывшие чиновники выразили разочарование готовностью администрации Трампа отказаться от договора только потому, что он не включает Китай.

"Мне никогда не было ясно, почему мы должны отказываться от всех ограничений на российские стратегические силы", - написал Кингстон Райф, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона по ядерным вопросам.