Следователь Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, задержанный Службой безопасности Украины (СБУ) в июле, собрал доказательства по делу о коррупции в энергетике, о котором сегодня заявило НАБУ.

Об этом сообщили "Суспильному" источники в Бюро.

"К этому делу действительно причастен Руслан Магамедрасулов. Благодаря ему были собраны важные доказательства", - рассказал источник издания.

Также, по словам собеседника "Суспильного", кроме энергетического сектора, в деле фигурируют и "ситуации, связанные с оборонным направлением".

Напомним, сегодня НАБУ пришло с обысками к Тимуру Миндичу.

Как мы писали, по версии НАБУ, группа лиц во главе с известным бизнесменом, который в материалах дела проходит как Карлсон (по данным СМИ, это ближайший соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич) внедрила систему откатов с контрагентов компании "Энергоатом", вымогая с них 10-15% от стоимости контракта. Также эта группа, по заявлению НАБУ, "отмыла" более 100 миллионов долларов.

О том, какие последствия для Зеленского будет иметь дело Миндича, мы писали в отдельном материале.