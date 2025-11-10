Президент Украины Владимир Зеленский упомянул о расследовании коррупционного дела по "Энергоатому", которое сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

По его словам, "любые действия против коррупции важны, каждый, кто строил схемы в "Энергоатоме", должен быть наказан" и сказал, что правительство должно расследованию содействовать.

Как известно, по данному делу проходит один из ближайших соратников Зеленского Тимур Миндич, который уехал за границу.

Судя по заявлению президента он взял тактику публично отстраниться от фигурантов расследования.

Впрочем, учитывая близость к нему Миндича, а также продвигаемую оппозицией тему, что Миндич курировал коррупционные схемы в интересах и по поручению Зеленского, полностью отстранился от данного скандала президенту будет непросто.

Напомним, сегодня детективы НАБУ пришли с обысками к одному из ближайших соратников Зеленского Тимуру Миндичу.

Подробнее об этом деле и о его влиянии на политические перспективы Зеленского мы писали в отдельном материале.