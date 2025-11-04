Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что его сотрудник следил за Офисом генпрокурора, но заявляет, что это законно.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Ранее Офис генерального прокурора сообщил, что работник НАБУ следил за зданием прокуратуры.

"Госохрана выявила и установила, кто осуществлял негласные мероприятия. Во время обыска он подтвердил, что является сотрудником НАБУ и сказал, что выполнял задание руководства", – отметили в сообщении.

НАБУ в ответ заявило, что их сотрудники не обязаны информировать прокуроров Офиса генпрокурора о мерах оперативно-розыскного или процессуального характера.

"Подчеркиваем, что сотрудник НАБУ действовал в строгом соответствии с требованиями закона. Отмечаем недопустимость вмешательства в расследование НАБУ со стороны других органов", – добавили в Бюро.

Напомним, НАБУ и Служба безопасности Украины регулярно ходят с обысками друг к другу. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

