Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что сегодня ночью прокуроры со спецназом пришли с обысками к сотруднику НАБУ без решения суда, применили к нему силу, но не вручили подозрения. А накануне вели за ним слежку.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В НАБУ считают, что обыск связан с тем, что этот детектив расследует коррупцию. Какие именно дела он ведет, не уточняется.

Позже Офис генерального прокурора (ОГП) прокомментировал обыск у сотрудника НАБУ, о котором ранее сообщило Бюро.

В ОГП заявили, что сотрудник НАБУ, у которого проводили обыск, организовал слежку за административным зданием ОГП, которое является режимным объектом.

"Госохрана выявила и установила, кто осуществлял негласные мероприятия. Во время обыска он подтвердил, что является сотрудником НАБУ и сказал, что выполнял задание руководства", – отметили в сообщении.

Ранее мы сообщали, что НАБУ и Служба безопасности Украины регулярно ходят с обысками друг к другу. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

