Анализируем итоги 1409-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась под Гуляйполем, Константиновкой и Северском, сообщает Deep State.

Судя по карте паблика, "серая зона" перешла уже к западу от Гуляйполя к поселку Зализнычное.

Это подтверждает и военный обозреватель Bild Юлиан Репке, комментируя видео, опубликованноое Силами обороны Юга ВСУ.Видео выложили позавчера и, как заявляло украинское командование, оно содержало сцены ударов по российским войскам в Гуляйполе.

Но Репке приводит снимки, доказывающие, что удары наносятся западнее - по Зализничному.

"В действительности же на видео показаны солдаты, идущие через Зализничное , в пяти километрах к западу. Таким образом, либо на этих кадрах запечатлены украинские войска, либо россияне добрались до поселка", - пишет корреспондент Bild.

Американская пресса также пишет, что положение украинских войск на юге страны ухудшается. Подразделения ВСУ испытывают растущее давление и вынуждены отступать на отдельных участках, сообщает CNN.

Украинский офицер сообщил изданию, что бои под Гуляйполем носят интенсивный характер, а противник действует малыми пехотными группами, пытаясь прорваться через наименее защищенные позиции.

Проблемы усугубляются нехваткой пехоты и сложностями с ротацией. Подразделения территориальной обороны, которые долгое время держали позиции, понесли тяжелые потери и не были своевременно выведены на восстановление.

Аналитики отмечают, что ВСУ все чаще вынуждены полагаться на дроны, компенсируя дефицит личного состава. Однако в застроенной городской местности это дает меньший эффект, поскольку наступающие группы находят укрытие в подвалах и заброшенных зданиях. Дополнительным фактором называют разрозненное управление на южном направлении и приоритет обороны других участков фронта, из-за чего переброшенные резервы оказались недостаточными и запоздалыми.

В целом ситуация вокруг Гуляйполя, как отмечает CNN, отражает системную проблему ВСУ: протяженная линия фронта, дефицит людей и необходимость делать жесткий выбор, какие районы удерживать, а где рисковать прорывами.

Днем россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Разрушено здание в жилой застройке, пострадали 25 человек (список пока не окончательный). Зеленский заявил об ударе по жилым домам. Российские военные паблики утверждают, что удар наносился по зданию Торгового центра.

Удар по Хорлам, резиденция Путина и переговоры о мире

Главная тема в российском информационном поле со вчерашнего дня - трагедия в приморском поселке Хорлы Херсонской области, подконтрольном РФ.

Россия заявляет, что Украина в новогоднюю ночь ударила дронами по гостинице и кафе (бар Буганова), где проходила праздничная вечеринка. Заявляется о гибели 27 человек, среди которых двое детей.

Украинский Генштаб опроверг удар и заявил, что Киев обстреливает лишь военные и промышленные цели в РФ. Но многие украинские паблики, написали, что он был. По их утверждению, там праздновали Новый год "коллаборанты" и россияне.

И в целом уровень отрицания этого удара в Украине гораздо ниже, чем во время обвинений в атаке на резиденцию Путина. Официальный комментарий последовал лишь со стороны ГШУ, остальные спикеры власти эту тему не комментировали, также о ней практически не писали в украинских СМИ.

При этом со стороны России звучат призывы к "возмездию". Дмитрий Медведев сравнил случившееся с сожжением Хатыни нацистами в Беларуси во время Второй Мировой войны и пообещал "неминуемое и скорое возмездие".

А назначенный РФ "губернатор" Херсонской области Сальдо обвинил в координации удара европейские спецслужбы. И сравнил удар с массовой гибелью людей в одесском Доме профсоюзов.

Эти заявления накладываются на недавние утверждения РФ об атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина (Украина это отрицает), за который Москва также пообещала ответ. То есть, создается впечатление, что идет подготовка к некой масштабной акции РФ.

Историю с ударом по резиденции в России также продолжает раскручивать. Российское минобороны заявило, что расшифровало полетное задание, заложенные в навигационный блок одного из сбитых в Новгородской области дронов - и что беспилотник был нацелен на резиденцию. Блок был передан военному атташе США.

Отметим, Москва передала деталь после того, как в американской прессе начали опровергать заявление РФ об ударе по резиденции.

Сперва близкая к "ястребиному" крылу республиканцев газета New York Post написала, что "атаки беспилотника на резиденцию Путина, скорее всего, никогда и не было". Также издание заявило, что "любое нападение на Путина более чем оправдано". И призвало к жестким мерам в отношении России после заявления Кремля об изменении позиции по переговорам после "удара по резиденции".

"Ответом должно быть не больше уступок, а более жесткие меры. Киев сделал свою часть работы. Путин должен столкнуться с более строгими санкциями и более смертоносным оружием в Украине", – говорится в редакционной статье New York Post, которую Трамп без комментариев перепостил в своей соцсети.

Отметим, что ранее с подобными призывами выступил сенатор-"ястреб" Линдси Грэм…

Затем газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в ЦРУ, сообщила, что украинские дроны атаковали Новгородскую область, но не целили по резиденции Путина. "Разведка США установила, что Украина пыталась нанести удар по военной цели, расположенной в том же регионе, что и резиденция Путина, но не поблизости, сообщил чиновник", - пишет WSJ.

Также в статье говорится, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал Трампа по этому вопросу. После чего президент США перепостил упомянутую выше статью New York Post.

Выводов, публикуемых газетой, официально Вашингтон не подтверждал.

Но ситуация по ЦРУ в любом случае примечательна

Накануне газета The New York Times писала, что, в отличие от министерства войны во главе с Хегсетом, который скептически относится к поддержке Украины, ЦРУ намного более плотно взаимодействует с Киевом, помогая, в том числе, в атаках украинскими дронами на российские НПЗ (в частности, передав Киеву информацию об особо уязвимом оборудовании, в которое нужно целиться).

"В то время как г-н Хегсет оттеснял генералов, поддерживавших Украину, директор ЦРУ г-н Рэтклифф последовательно защищал усилия собственных сотрудников агентства, направленные на помощь Украине. Он сохранил присутствие агентства в стране на максимальном уровне; финансирование его программ там даже увеличилось", - писало The New York Times.

Исходя из данных газеты, Рэтклифф подводил Трампа к мысли о целесообразности поддержки Украины и ее ударов по российской энергетике. "Когда кампания (украинских ударов по НПЗ - Ред.) начала приносить результаты, г-н Рэтклифф обсудил её с г-ном Трампом. Президент, казалось, прислушивался к нему. Они часто играли вместе в гольф по воскресеньям", - пишет The New York Times.

То есть, сейчас Трампа активно пытаются убедить, что Москва обманула по поводу налета на резиденцию Путина (напомним, об этом президент РФ лично говорил своему американскому коллеге). В РФ же, чтобы сбить эту волну, передали американцам навигационный блок беспилотнка, где, как утверждает Кремль, есть доказательства российской позиции.

В целом же это часть истории, связанной с идущими сейчас переговорами по мирному соглашению.

Мы писали, что тактика как Киева и европейцев, также как и "ястребов" Республиканской партии заключается в том, чтобы убедить Трампа внести в мирный план изменения, которые гарантированно отвергнет Москва. После чего побудить президента США резко усилить давление на РФ.

История с заявленной попыткой удара по резиденции Путина может качнуть маятник в обе стороны - как в пользу Киева (если Трампа убедят, что Москва соглала) или в пользу РФ (если Трамп посчитает, что правы россияне).

Детальнее о том, закончится ли война в Украине уже в наступившем году, мы детально анализировали в отдельных статьях, здесь и здесь.

Буданов занял место Ермака. Что это значит?

Сегодня Зеленский определился с кандидатурой нового главы Офиса президента. Им станет глава военной разведки Кирилл Буданов, который таким образом покинет пост начальника ГУР (его место, как уже подтвердил Зеленский, займет глава внешней разведки Олег Иващенко).

Буданов - личность известная. Напомним основные вехи его биграфии.

Новому начальнику президентской канцелярии послезавтра исполняется 40 лет. Он родился в Киеве, военное образование получил в Одесском институте Сухопутных войск - там же, где и экс-главком Валерий Залужный.

Впервые имя Буданова стало широко известно после рейда ГУР в Крым в 2016 году. Журналисты писали, что именно Буданов командовал этой группой и, по слухам, был ранен.

Эта операция вызвала ярость американцев, поскольку не была согласована с ними - после чего Порошенко имел тяжелый разговор с тогдашним вице-президентом США Байденом. Впрочем, последствия коснулись не Буданова, который просто выполнял приказ, а главу Главного управления разведки Кондратюка, снятого по итогу с должности.

Сам же Буданов еще с 2016 года имел глубокие связи в ЦРУ и воевал в составе спецподразделения, которое обучали американцы. Газета New York Times писала, что ГУР того времени курировалась напрямую Соединенными Штатами, и Буданов после ранений в Украине даже реабилитацию проходил в американских госпиталях.

Весной 2019 года на Буданова в Киеве было совершено покушение - под его автомобиль была заложена мина, но убийство не состоялось, а подозреваемых задержали. По версии следствия они действовали по заказу спецслужб РФ, которые хотели отомстить Буданову за рейд в Крым.

Летом 2020 года Буданов стал начальником ГУР и оставался в этом качестве до сегодняшнего дня. При нем этот орган во многом вышел из тени - многие громкие акции на территории РФ, а также в захваченных Россией регионах было делом рук военной разведки.

Буданов является одним из самых узнаваемых военных в Украине, и его рейтинги стали замеряться в соцопросах. С недавних пор многие из них отдают ему место в первой тройке фаворитов, наряду с Зеленским и Залужным.

При этом Буданова был давний конфликт с главой Офиса президента Ермаком, который долгое время добивался его увольнения, от которого главу ГУР спасали международные связи (в первую очередь - с американцами).

И, по иронии судьбы, в итоге был уволен сам Ермак, а Буданов теперь займет его место.

В целом это назначение является, в определенном смысле маркером планов Зеленского относительно своего будущего и будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия.

К краткосрочным можно отнести то, что теперь именно Буданов станет де-факто главным переговорщиком от Украины. Также как ранее де-факто им был Ермак (кто формально при этом будет руководить переговорной группой – по-прежнему Умеров или еще кто-то, особого значения не имеет).

Буданов – единственный из представителей военно-политического руководства Украины, кто имеет опыт результативных переговоров с россиянами во время войны. Именно Буданов курирует, например, обмен пленных. Также не тайна, что он регулярно и легально (то есть, с разрешения Зеленского) контактирует с представителями российской разведки.

С другой стороны, он имеет тесные контакты и с американцами, благодаря которым он избежал в прошлом году отставки, несмотря на то, что ее активно лоббировал Ермак.

Также Буданов считается, в отличие от Ермака, сторонником более гибкого подхода к предлагаемому Трампом мирному плану. Это может увеличить вероятность, что в переговорах удастся прийти к компромиссу и война завершится. Сам Буданов, как человек популярный в стране, сможет организовать коммуникацию по этому поводу и с обществом, и армией.

Естественно, на пути к завершению войны есть огромные препятствия, мало зависящие от того, кто персонально эти переговоры курирует от имени Украины. Но все равно, назначение такого человека как Буданова шансы на их результативный исход несколько повышает. О чем пишет уже и западная пресса.

К еще одним краткосрочным последствиям можно отнести то, что влияние Ермака на процессы в стране будет минимизировано. У Буданова с ним давняя вражда, а потому он не допустит присутствие даже духа экс-главы ОП в здании на Банковой.

Но еще более интересными могут стать долгосрочные последствия.

У Зеленского при выборе преемника Ермака на посту главы Офиса президента был выбор, по сути, из трех вариантов.

Первый – после коррупционного скандала смириться с тем, что он превращается в "британскую королеву" и, фактически, дать добро на формирование нового большинства в Раде и правительства с участием "антизеленской коалиции" (ориентированные на Демпартию США и европейцев грантовые структуры, близкие к ним политики и СМИ, ключевые сотрудники НАБУ и САП, а также Порошенко и ряд других обиженных Зеленским фигур). В такой ситуации руководитель ОП стал бы, по сути, главой "ликвидационной комиссии" по подготовке к отставке Зеленского и замене его на условного Залужного. И на эту роль подходил бы близкий к грантовым кругам цифровой министр Федоров, либо вообще беззвестный клерк.

Второй – сохранить теневое управление со стороны Ермака. Для реализации этого сценария можно было бы вообще не назначать нового главу ОП, либо назначить человека Ермака (Власюка или Палису, например).

Третий – поставить сильную политическую фигуру, способную восстановить ОП, как ключевой центр принятия решений, но при этом не состоящую в союзе с "антизеленской коалицией". Как мы уже писали, на эту роль как раз подходит Буданов.

Буданова сильно не любит грантовая среда. И он ей отвечает взаимностью. Поэтому можно с большой долей вероятности прогнозировать грядущее столкновение Буданова с НАБУ, САП и их группой поддержки. Но в этом противостоянии он может действовать куда более решительно, чем Ермак.

Правда, с нынешним руководством силовых структур (в первую очередь с СБУ и с Сырским) у Буданова отношения также тяжелые. Однако, если Зеленский даст добро, то он сможет выстроить под себя силовую вертикаль.

Аппаратно-политические позиции Буданова будут усилены и тесными связями с главой фракции "Слуг народа" в Раде Арахамией, который, после отставки Ермака, фактически управляет парламентским большинством.

Но самое главное даже не это. Буданов – человек с ярко выраженными политическими амбициями и в этом его коренное отличие от Ермака, который был с Зеленским одним целым. И все свои действия на посту главы ОП Буданов будет выстраивать, исходя из задачи увеличения шансов на успех своего политического проекта. То есть – на увеличение своих шансов стать новым президентом Украины.

Собственно, за политические амбиции Зеленский и Ермак и хотели его уволить. Но то, что вместо этого президент его назначил главой своего Офиса, свидетельствует об очень большой перемене в украинской политике. Фактически Зеленский поставил на ключевую должность в своей вертикали власти человека, готового побороться за пост главы государства.

Значит ли это, что Зеленский готовит Буданова себе в преемники и уже принял решение не идти на второй срок? Это не исключено, но однозначно пока утверждать так нельзя. Хотя бы потому, что неизвестно когда будут выборы, а главное – когда закончится война и на каких условиях.

Тем не менее, версия о "преемнике-Буданове" уже обсуждается.

"Кто-то считает, что таким образом президент Зеленский готовит своего преемника (на посту президента - Ред.). Возможно, и даже не просто преемника, а еще и гаранта собственной безопасности уже сейчас и после ухода с поста главы государства", - пишет Фесенко.

При этом он не считает правдоподобной версию, что, назначая Буданова, Зеленский нейтрализует потенциального конкурента на выборах, поскольку таковым является Залужный, а не экс-глава ГУР.

В любом случае, Буданов сможет воспользоваться пребыванием на посту главы ОП не только для усиления своего влияния в стране, но и как трамплин для старта своей политической карьеры.

Правда, должность главы Офиса далеко не лучший для этого трамплин. Скорее даже ровно наоборот – исторически человек, занимавший эту должность, почти всегда служил для президента "громоотводом", перетягивая на себя негатив.

Поэтому, по данным "Страны", ряд соратников уговаривали Буданова отказаться от должности главы ОП. Однако тот все ж таки решился на этот переход. А значит – он уже имеет план, как использовать новую позицию для реализации своих политических амбиций.