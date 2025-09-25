Служба безопасности Украины сегодня приходила с обысками к бывшему сотруднику НАБУ Тарасу Ликунову.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Ликунов приходится родным братом Елене Щербан - члену правления ЦПК и адвокату сидящего в СИЗО из-за подозрения СБУ детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

СБУ заявляла, что обыски касаются текущей деятельности бывших сотрудников НАБУ в "Укрзализныце". Но ЦПК утверждает, что Ликунов с компанией не связан и в свое время участвовал в расследовании в отношении влиятельного экс-сотрудника СБУ Артёма Шило. Поэтому ЦПК делает вывод, что цель обыска - "отомстить всем, кто имел смелость расследовать коррупцию в окружении президента Владимира Зеленского".

Обыск санкционировал лично генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Отметим, что о Ликунове и его возможных злоупотреблениях появлялись публикации ещё в прошлом году. В них говорилось, что Ликунов, годами расследовавший коррупцию в "Укрзализныце" в качестве сотрудника НАБУ, потом устроился работать в эту компанию.

Также утверждалось, что Ликунов получил в собственность акции крупнейших компаний, таких как "Феррекспо" и "Мироновский хлебопродукт" (МХП), в отношении которых НАБУ тоже расследовало уголовные дела.

