СБУ, ГБР и прокуратура выдвинули новое подозрение арестованному высокопоставленному сотруднику НАБУ – теперь в том, что он помогал с махинациями конвертационным центрам.

Об этом сообщает СБУ, не называя фамилию сотрудника НАБУ, но из контекста очевидно, что речь идет об одном из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслане Магамедрасулове, который находится под стражей по подозрению в пособничестве РФ.

По информации СБУ, следователи установили, что, кроме помощи отцу в торговле с РФ, чиновник НАБУ совершал действия, направленные на незаконные махинации с налогами украинских субъектов хозяйствования, за что ему обещали неправомерную выгоду в размере 900 тысяч грн.

Дело против Магамедрасулова является частью противостояния Банковой и СБУ с НАБУ. В отдельном материале мы рассказывали, что Служба безопасности Украины начала привлекать детективов Национального антикоррупционного бюро к ответственности по разным статьям. Помимо обвинений в сотрудничестве с россиянами, им вменяют коррупцию

Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос сообщил, что СБУ готовит новые подозрения против его подчинённых.