Директор НАБУ заявил о подготовке СБУ новых обвинений детективам Бюро. А в ВАКС ждут провокаций от власти
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос сообщил, что СБУ готовит новые подозрения его подчиненным.
Об этом он сказал во время круглого стола, посвященного шестой годовщине ВАКС.
"Сейчас я получаю сигналы, с вечера вчерашнего дня, что у сотрудников СБУ из-за подозрения их генералу (Илье Витюку — Ред.) уже на руках есть постановления, они только ждут, пока вернутся какие-то люди из-за границы. А у нас действительно: мой первый заместитель за границей, прокурор, о котором накануне начали распространять грязную информационную кампанию, и несколько детективов. И мы ожидаем следующей волны", — заявил Кривонос.
Глава Бюро также напомнил о сотрудниках НАБУ, которые, по его словам, необоснованно находятся под стражей.
"По нашей информации, я очень надеюсь, что это фейковая информация, хотя когда мы получили за 2-3 недели до предыдущей атаки, она у нас была более-менее точной, мы четко спрогнозировали, мы не понимали, в какой точно это будет форме, но мы понимали, что атака будет. Сейчас то же самое происходит. Есть у нас информация, что со следующей недели будет непосредственно вручение подозрений отдельным детективам и работникам НАБУ, обыски будут, возможно это будут и прокуроры, возможно и судьи. Я не могу спрогнозировать, у меня нет доступа к тем материалам. Но я надеюсь, что действительно это все неправильная информация. Но думаю, что что-то будет", - рассказал Кривонос.
Вслед за заявлением Кривоноса в Высшем антикоррупционном суде сообщили, что ожидают "провокации, дискредитационную кампанию, информационные манипуляции" со стороны "как властных структур, так и отдельных групп лиц".
По словам председателя ВАКС Веры Михайленко, подобные атаки были всегда, "но сейчас мы ожидаем, что это будет более системно и массивно". Пообещала сообщить конкретнее позже, "если эта угроза не спадет".
"Для ВАКС угроза независимости больше, чем когда-либо. Мы не можем себя защищать никаким образом... мы максимально дистанцированы", - сказала Михайленко в комментарии украинскому СМИ и выразила сомнение, что в поддержку ВАКС выйдут люди на протесты, как было с НАБУ.
Ранее СБУ заявила, что атака на Витюка – это месть НАБУ за арест его сотрудника. В спецслужбе сообщили, что дело против Витюка было открыто полтора года назад, но за это время следствие "не смогло собрать убедительную доказательную базу, которая подтверждала бы незаконное обогащение и недостоверное декларирование".
Подробнее о конфликте Банковой и СБУ с НАБУ мы писали в отдельном материале.