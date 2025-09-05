Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос сообщил, что СБУ готовит новые подозрения его подчиненным.

Об этом он сказал во время круглого стола, посвященного шестой годовщине ВАКС.

"Сейчас я получаю сигналы, с вечера вчерашнего дня, что у сотрудников СБУ из-за подозрения их генералу (Илье Витюку — Ред.) уже на руках есть постановления, они только ждут, пока вернутся какие-то люди из-за границы. А у нас действительно: мой первый заместитель за границей, прокурор, о котором накануне начали распространять грязную информационную кампанию, и несколько детективов. И мы ожидаем следующей волны", — заявил Кривонос.

Глава Бюро также напомнил о сотрудниках НАБУ, которые, по его словам, необоснованно находятся под стражей.

"По нашей информации, я очень надеюсь, что это фейковая информация, хотя когда мы получили за 2-3 недели до предыдущей атаки, она у нас была более-менее точной, мы четко спрогнозировали, мы не понимали, в какой точно это будет форме, но мы понимали, что атака будет. Сейчас то же самое происходит. Есть у нас информация, что со следующей недели будет непосредственно вручение подозрений отдельным детективам и работникам НАБУ, обыски будут, возможно это будут и прокуроры, возможно и судьи. Я не могу спрогнозировать, у меня нет доступа к тем материалам. Но я надеюсь, что действительно это все неправильная информация. Но думаю, что что-то будет", - рассказал Кривонос.

Вслед за заявлением Кривоноса в Высшем антикоррупционном суде сообщили, что ожидают "провокации, дискредитационную кампанию, информационные манипуляции" со стороны "как властных структур, так и отдельных групп лиц".

По словам председателя ВАКС Веры Михайленко, подобные атаки были всегда, "но сейчас мы ожидаем, что это будет более системно и массивно". Пообещала сообщить конкретнее позже, "если эта угроза не спадет".

"Для ВАКС угроза независимости больше, чем когда-либо. Мы не можем себя защищать никаким образом... мы максимально дистанцированы", - сказала Михайленко в комментарии украинскому СМИ и выразила сомнение, что в поддержку ВАКС выйдут люди на протесты, как было с НАБУ.

Ранее СБУ заявила, что атака на Витюка – это месть НАБУ за арест его сотрудника. В спецслужбе сообщили, что дело против Витюка было открыто полтора года назад, но за это время следствие "не смогло собрать убедительную доказательную базу, которая подтверждала бы незаконное обогащение и недостоверное декларирование".

Подробнее о конфликте Банковой и СБУ с НАБУ мы писали в отдельном материале.