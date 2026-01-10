Погода в Украине в ближайшие сутки останется морозной и ветреной, местами с осадками и гололёдом, однако с середины января ожидается потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своём телеграм-канале.

По ее словам, морозы ближайшее время будут продолжаться.

"Ночью 11 января -7…-14 градусов, на севере местами -14…-18 градусов, на юго-востоке и востоке до 0…+3 градусов. Днём в воскресенье в Украине ожидается -5…-12 градусов, в восточных областях значительно теплее - 0…+5 градусов. Завтра снег ожидается в западных областях, а снег, мокрый снег и временами дождь - на востоке и юго-востоке Украины, там будет активничать очередной южный циклон! На остальной территории Украины - без существенных осадков. Направление северное, северо-западное. Неудобный, порывистый - в западных областях, в сочетании со снегом вызовет метели. Сильный, с штормовыми порывами - на востоке и северо-востоке, до 15–20 м/с. На остальной территории Украины - умеренный. Гололёд. Как был - никуда не делся. Ожидается на юго-востоке и в Днепропетровской области. Магнитные бури. Завтра активизация ночью и утром. В Киеве 11 января без снега, с гололёдом и морозом. Ночью -16, при прояснениях до -18 градусов, днём в воскресенье -10…-12 градусов", - пишет синоптик.

Она добавила, что по предварительным прогнозам в большинстве областей Украины с 15 января морозы умеренной или большей силы отступят, а 16–17 января днём ожидается потепление и возможно оттепель.

Диденко подчеркнула, что это не окончательное потепление, прогноз ещё будет уточняться.

Ранее синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Украине с 10–11 января, когда температура может опуститься ниже -20 градусов. В связи с этим энергетики предупредили об ужесточении графиков отключений света.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия Свириденко также предупредила, что из-за резкого похолодания в стране возможны дополнительные перебои с электроснабжением.