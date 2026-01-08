Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Украине с 10–11 января, когда температура может опуститься ниже -20 градусов. В связи с этим энергетики предупреждают об ужесточении графиков отключений света.

Представитель Украинского гидрометеоцентра Наталия Птуха заявила, после ухода в северо-восточном направлении циклона, который принёс оттепель, в страну начнёт поступать арктический воздух.

"В течение выходных у нас будет происходить вторжение арктического воздуха с северных широт", - сообщила Птуха.

В западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской температура ночью может снизиться до -14...-20 градусов, местами до -23. Днем ожидается от -9 до -15 градусов.

В Кировоградской и Полтавской областях морозы будут менее интенсивными: -6...-12 градусов ночью и днем. В южной части восточных регионов и в Днепропетровской области температура может колебаться от -4 градусов до +4 градусов.

На фоне прогнозируемых морозов в "Укрэнерго" допустили усиление ограничений. Глава правления компании Виталий Зайченко заявил, что если температура на несколько дней опустится примерно до -20 градусов, ограничения могут быть расширены.

"Ориентировочно это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений", - сказал он.

А народный депутат Сергей Нагорняк заявил о высокой вероятности массированного удара на следующей неделе, отметив, что РФ может приурочить его к наступлению сильных морозов.

"Следующая неделя будет одна из самых тяжелых в украинской энергетике, потому что потребление будет расти, а враг с большой вероятностью использует этот шанс, чтобы нанести очередной удар", - сказал он в эфире телеканала "Киев".

Напомним, ночью Днепр, Кривой Рог и Запорожье после обстрелов остались без света.

Вчера премьер-министр Украины Юлия Свириденко тоже предупреждала, что в Украине начнутся дополнительные перебои с электроснабжением из-за резкого похолодания.