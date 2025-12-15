Даже при небольшом морозе -5 градусов Цельсия Киев будет сидеть без света по 20-22 часа в сутки. А такие морозы синоптики обещают в ближайшие недели.

Об этом в беседе с ведущим собственного Ютуб-канала Юрием Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Если мы не придем к мирному энергетическому треку, как это было в прошлом году, реальность Киева будет заключаться в том, что при ближайших морозах -5, которые нам обещают через где-то неделю-две, Киев будет 20-22 часа без света. ПС "Киевская" (электрическая подстанция - Ред.) разбита, практически разбита, пропускная её способность минимальная. А ПС "Киевская" отвечает за передачу электроэнергии от Ровенской АЭС на Киев. Покрытие внутренней генерации Киевом 20-25% - та, что есть в области. То есть дефицит электроэнергии в Киевском регионе –70%. Вот нам надо где-то 70% электроэнергии где-то найти", - обрисовал ситуацию эксперт.

Он добавил, что после одного-двух новых прилетов по ПС "Киевской" столичный регион будет пользоваться только оставшимися 20-25% собственной генерации.

"Но это сейчас, когда еще тепло достаточно. Если температура будет -10, вот эти 20-25% превратятся в 10% - и Киев будет сидеть без света 20-22 часа", - спрогнозировал он.

По его словам, в других регионах ситуация может отличаться, но зима будет тяжелой для всех. Также он раскритиковал власти за то, что они не подготовились к такому сценарию развития событий.

Напомним, очень сложная ситуация со светом и другими коммунальными благами сейчас в Одессе.

Одесса и весь юг Украины пострадали из-за крупнейшего с начала вторжения воздушного налета.