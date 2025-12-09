Правительство Украины приняло ряд решений, которые должны улучшить ситуацию с обеспечением света.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.

По словам Свириденко, приняты следующие решения:

Исключение части объектов из списков критической инфраструктуры: ОВА должны за два дня обновить перечни и убрать объекты, которые не являются действительно важными. Больницы, школы, объекты жизнеобеспечения и ВПК обещают не отключать. ОВА и городским администрациям предписано уменьшить наружное освещение – зданий, улиц, рекламы. При этом должны оставаться освещенными аварийно-опасные участки дорог. Запуск распределенной генерации: все газопоршневые, газотурбинные, дизельные и другие генераторы должны работать на полную мощность. Разрешение на импорт электроэнергии госкомпаниями. По мнению правительства, это снизит нагрузку на систему и смягчит пиковые часы потребления.

Напомним, сегодня в большей части страны вводились экстренные отключения света, при которых графики не действовали.

Ранее экс-министр энергетики Иван Плачков заявил, что в Украине есть угроза тотального блэкаута.

