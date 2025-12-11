Цирки, тренажерные залы и торговые центры по-прежнему входят в список критически важных в военный период для экономики страны предприятий, поэтому им не отключают свет.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева.

Списки таких предприятий составляют местные органы власти. По мнению Рябцева, большинство предприятий в перечне критически важных не могут считаться такими.

"В перечне защищенных потребителей две трети не имеют к объектам критической инфраструктуры никакого отношения", - отметил он.

С ним выразил согласие директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, из пяти с лишним тысяч критически важных предприятий более трех тысяч "трудно отнести к таковым".

На одной линии с подобными объектами находится много потребителей, работа которых не имеет критического значения, но они им тоже не отключают электричество, создавая дополнительную нагрузку на энергосистему и вызывая недовольство соседей.

Кабмин планирует за два дня пересмотреть статус критически важных для всех объектов, но эксперты сомневаются, что это возможно.

Напомним, сотрудники телемарафона, цирков и прочих информационно-культурных учреждений ко всему прочему еще имеют бронь и от мобилизации.

При этом люди возмущены заявлением премьер-министра Украины Юлии Свириденко о том, что "остается бесперебойным электроснабжение" в школах, больницах, объектах жизнеобеспечения и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В соцсетях украинцы пишут, что в школах и так регулярно отключают электричесвто.

О ситуации с электроэнергией и отключениями света в Украине мы подробно писали в отдельном материале.