Кабинет министров Украины принял изменения в порядок бронирования военнообязанных.

Об этом сообщили на сайте Министерства экономики.

Для компаний, признанных критически важными, больше не действует 72-часовой срок проверки списков сотрудников для бронирования.

"Теперь решения принимаются быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу", - говорится в сообщении.

Раньше, когда человека подавали на бронирование в ТЦК, военкомы могли в течение 72 часов, пока идет проверка, вручить ему повестку.

Также изменения предусматривают бронирование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса на 45 дней, пока они устраняют нарушения воинского учёта. Это позволяет компаниям не терять специалистов при решении формальных вопросов.

"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений и возможность бронировать работников на период устранения нарушений военного учета - это то, чего бизнес давно ожидал", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Нововведения заработают со дня официального опубликования постановления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность бронирования мужчин, находящихся в розыске за уклонение от военной службы.



Но этот закон не освобождает забронированных сотрудников от штрафов и угрозы уголовной ответственности.