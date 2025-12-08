Кабмин упростил порядок бронирования сотрудников критически важных предприятий
Кабинет министров Украины принял изменения в порядок бронирования военнообязанных.
Об этом сообщили на сайте Министерства экономики.
Для компаний, признанных критически важными, больше не действует 72-часовой срок проверки списков сотрудников для бронирования.
"Теперь решения принимаются быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу", - говорится в сообщении.
Раньше, когда человека подавали на бронирование в ТЦК, военкомы могли в течение 72 часов, пока идет проверка, вручить ему повестку.
Также изменения предусматривают бронирование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса на 45 дней, пока они устраняют нарушения воинского учёта. Это позволяет компаниям не терять специалистов при решении формальных вопросов.
"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений и возможность бронировать работников на период устранения нарушений военного учета - это то, чего бизнес давно ожидал", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.
Нововведения заработают со дня официального опубликования постановления.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность бронирования мужчин, находящихся в розыске за уклонение от военной службы.
Но этот закон не освобождает забронированных сотрудников от штрафов и угрозы уголовной ответственности.