Юристы объяснили, каким категориям украинцев автоматически продлят отсрочку от мобилизации
Специалисты Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие категории граждан получат автоматическое продление отсрочки от мобилизации.
Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 24 октября 2025 года №1364, которым внесены изменения в порядок призыва граждан на военную службу в период мобилизации.
Автоматически продлить отсрочку смогут следующие категории граждан:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители трёх и более детей до 18 лет;
- родители ребёнка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
- те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);
- женщины и мужчины, которые воспитывают ребёнка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;
- студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ;
- военные, освобождённые из плена.
При этом если система не сможет подтвердить основание для отсрочки, автоматическое продление предоставлено не будет.
Напомним, с ноября в Украине изменились правила оформления отсрочек от мобилизации. Теперь их можно оформить онлайн через приложение "Резерв+" или офлайн - в любом удобном Центре предоставления административных услуг. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают заявления и документы для оформления отсрочки.
Ранее мы сообщали, что в приложение "Резерв+" добавят две новые категории отсрочек от мобилизации. Кого именно они затронут, мы писали в отдельном материале.