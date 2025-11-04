Специалисты Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие категории граждан получат автоматическое продление отсрочки от мобилизации.

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 24 октября 2025 года №1364, которым внесены изменения в порядок призыва граждан на военную службу в период мобилизации.

Автоматически продлить отсрочку смогут следующие категории граждан:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители трёх и более детей до 18 лет;

родители ребёнка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);

женщины и мужчины, которые воспитывают ребёнка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ;

военные, освобождённые из плена.

При этом если система не сможет подтвердить основание для отсрочки, автоматическое продление предоставлено не будет.

Напомним, с ноября в Украине изменились правила оформления отсрочек от мобилизации. Теперь их можно оформить онлайн через приложение "Резерв+" или офлайн - в любом удобном Центре предоставления административных услуг. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают заявления и документы для оформления отсрочки.

Ранее мы сообщали, что в приложение "Резерв+" добавят две новые категории отсрочек от мобилизации. Кого именно они затронут, мы писали в отдельном материале.


















